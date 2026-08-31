Підпільна шахта на 10,7 млн грн: на Донеччині судитимуть групу за нелегальний видобуток вугілля

На Донеччині судитимуть організовану групу за нелегальний видобуток 364 тонн вугілля. Підпільну шахту у Новодонецькій громаді викрили навесні 2026 року. Прокурори повідомили про передачу справи до суду.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, організатором нелегального бізнесу виявився житель Києва — керівник місцевого ТОВ.

Замість офіційного геологічного вивчення та розробки родовищ у Новодонецькій громаді Краматорського району, посадовець налагодив підпільний видобуток кам’яного вугілля.

Для конспірації організатор залучив трьох спільників і оформив фіктивний договір підряду на проведення гірничих робіт у селі Курицине з іншим підприємством.

З грудня 2025 року по лютий 2026 року учасники схеми піднімали копалини на поверхню через розконсервований вентиляційний шурф, не призначений для видобутку.

Усіма процесами на місці керував заступник організатора, а директор та головний інженер підрядного підприємства забезпечили схему технікою й робітниками.

Спеціально видобуте вугілля вивозили на майданчик у Дніпропетровській області, де надалі продавали.

Правоохоронці викрили підпільну шахту в березні 2026 року. За час діяльності фігуранти встигли незаконно підняти на поверхню 364 тонни вугілля, завдавши державі збитків на понад 10,7 млн грн.

Раніше правоохоронці повідомили про підозру чотирьом чоловікам, які організували нелегальний видобуток копалин на території шахти у Новодонецькій громаді. Керівник приватного товариства замість геологічного вивчення надр налагодив повноцінний видобуток кам’яного вугілля у селі Куриціне Краматорського району.