Подпольная шахта на 10,7 млн грн: в Донецкой области будут судить группу за нелегальную добычу угля

В Донецкой области будут судить организованную группу за нелегальную добычу 364 тонн угля. Подпольную шахту в Новодонецкой общине разоблачили весной 2026 года. Прокуроры сообщили о передаче дела в суд.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, организатором нелегального бизнеса оказался житель Киева – руководитель местного ООО.

Вместо официального геологического изучения и разработки месторождений в Новодонецкой общине Краматорского района, чиновник наладил подпольную добычу каменного угля.

Для конспирации организатор привлек трех подельников и оформил фиктивный договор подряда на проведение горных работ в селе Курицыно с другим предприятием.

С декабря 2025 по февраль 2026 участники схемы поднимали ископаемые на поверхность из-за расконсервированного вентиляционного шурфа, не предназначенного для добычи.

Всеми процессами на месте руководил заместитель организатора, а директор и главный инженер подрядного предприятия снабдили схему техникой и рабочими.

Специально добытый уголь вывозили на площадку в Днепропетровской области, где в дальнейшем продавали.

Правоохранители разоблачили подпольную шахту в марте 2026 года. За время деятельности фигуранты успели незаконно поднять на поверхность 364 тонны угля, нанеся государству ущерб более чем на 10,7 млн грн.

Ранее правоохранители сообщили о подозрении четырем мужчинам, организовавшим нелегальную добычу ископаемых на территории шахты в Новодонецкой общине. Руководитель частного общества вместо геологического изучения недр наладил полноценную добычу каменного угля в селе Курицыно Краматорского района.