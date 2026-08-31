С полок METRO исчезают товары: в сети рассказали, что действительно происходит в магазинах

Сеть METRO Украина возобновляет поставки после российских ударов по складам компании и ее партнерам. Из-за разрушения складов и смены маршрутов возможны временные задержки с доставкой и нехваткой некоторых товаров.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в пресс-службе ритейлера.

В компании отметили, что из-за повреждения складской инфраструктуры и перестройки маршрутов возможны временные перебои с наличием отдельных позиций и сроками их доставки.

Дополнительным фактором, вызывающим дефицит некоторых товаров в торговых центрах, стала массовая паника среди населения после последних обстрелов по всей Украине.

В то же время у ритейлера подчеркивают, что ситуация остается контролируемой.

"Сейчас в среднем на полках METRO Украина отсутствует только 17% из около 16 000 товаров, что позволяет взаимозаменять их и находить решения для любых нужд", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора METRO Украина Елены Вдовиченко, у компании уже есть опыт работы в подобных критических условиях с начала полномасштабного вторжения и действует по четкому плану быстрого реагирования.

Команды ежедневно работают над пополнением полок и оперативно возобновляют поставки, чтобы поскорее вернуть привычный ассортимент.

Кроме того, в METRO Украина подчеркнули, что компания производит оплату за весь поставленный товар, в том числе за товар, который в результате атак был поврежден или уничтожен, в соответствии с условиями заключенных договоров.

Напомним, в результате российской атаки в ночь на 20 августа компания "METRO Украина" потеряла часть товарных запасов сети.

О METRO Украина

"METRO Украина" - ведущая международная торговая сеть, работающая по модели оптовой и розничной торговли (Cash & Carry). Компания входит в состав немецкого концерна Metro AG и специализируется на обеспечении продуктами и непродовольственными товарами бизнеса (сегмент HoReCa, рестораны, гостиницы, кейтеринг) и розничных покупателей.

Компания управляет 21 классическим торговым центром большого формата и 3 магазинами смарт-формата в разных городах Украины. Ассортимент насчитывает более 20 000 наименований товаров, включая собственные товарные знаки (например, Metro Chef, Aro).

Атака РФ на бизнес

Напомним, 27 августа в результате российской атаки на Киевщине поврежден склад, который использует сеть супермаркетов "Фора".

Также полностью разрушен склад кондитерской корпорации ROSHEN в поселке Чубинское в Киевской области. Объект обеспечивал хранение и последующую поставку готовой продукции.

В результате российского ракетного удара в ночь на 20 августа было поражено складское помещение в Борисполе, где хранилась часть товарных запасов сети супермаркетов Varus. А 30 августа российская армия снова разрушила еще один склад сети Varus в Киевской области этой ночью. Уничтожено большое количество товаров, возможны задержки с поставками.

Кроме того, в ночь на 20 августа в результате очередной массированной атаки российских войск был поврежден распределительный центр сети супермаркетов "Фора" в поселке Мартусовка Киевской области.