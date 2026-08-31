Средняя зарплата в Украине снизилась в июле более чем на 500 грн: где платят больше всего

В июле 2026 года средняя зарплата штатных работников в Украине снизилась до 32 243 грн., что на 1,6% меньше по сравнению с июнем (32 783 грн.) текущего года. Самые высокие выплаты зафиксировали в Киеве, а самые низкие – в Черновицкой области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Госстата.

Уровень оплаты труда в регионах

Самый высокий уровень средней заработной платы зафиксирован в следующих регионах:

Киев - 49 463 грн;

Луганская область - 35 367 грн;

Киевская область - 33 268 грн.

По данным Службы, самые низкие показатели средней оплаты труда зарегистрированы в Кировоградской (23532 грн) и Черновицкой (23354 грн) областях.

Доходы по видам деятельности и долги

Размер средней заработной платы существенно отличается в зависимости от отрасли:

самая высокая средняя зарплата зафиксирована в сфере информации и телекоммуникаций – 78 716 грн;

самая низкая средняя зарплата наблюдается в образовании - 20 237 грн.

В целом задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 августа 2026 года составляет 3,8 млрд грн.

Для сравнения, в июне 2026 года средняя заработная плата в Украине достигла 32783 грн, что на 5,9% больше по сравнению с маем текущего года.

Напомним, в мае средняя заработная плата в Украине составила 30 961 грн, что на 1,5% больше, чем в апреле. Наиболее заметный рост зафиксирован в промышленности, логистике, финансовом секторе, ИТ и отдельных сегментах услуг.