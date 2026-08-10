Средняя зарплата в Украине в августе 2026: актуальный уровень доходов

Редакция Delo.ua обработала данные наиболее авторитетных источников рынка труда , в частности robota.ua, чтобы показать ситуацию на рынке труда Украины по состоянию на август 2026 года. Подробный обзор уровня заработных плат в августе 2026 года с актуальными данными по ключевым тенденциям — в этом материале.

Средняя зарплата в Украине

Средняя зарплата на украинском рынке труда по состоянию на август 2026

Источник: robota.ua

Рынок труда Украины в августе 2026 года и далее функционирует в условиях затяжной войны, структурного дефицита кадров и постепенного, хотя и неравномерного, роста зарплат. Зарплаты в стране растут неравномерно: IT, оборонный сектор и квалифицированные рабочие специальности заметно тянут средний показатель вверх, тогда как массовые позиции в торговле и сервисе остаются значительно скромнее.

Для среднестатистического украинца реальная картина выглядит так: если медианная зарплата по вакансиям составляет около 21-30 тыс. грн, то после уплаты налогов (18% НДФЛ и 5% военного сбора) на руки остаётся примерно 16,2–23,1 тыс. грн.

При этом разрыв между городами остаётся существенным: Киев со своей медианой по вакансиям значительно опережает общеукраинский показатель, тогда как большинство областных центров держатся ниже среднего.

Спрос и предложение на рынке труда

Рынок труда Украины в августе 2026 года и далее демонстрирует стабильную, но сдержанную динамику зарплат. По данным robota.ua, медианная зарплата в Украине сейчас составляет:

28 250 грн по вакансиям (на основе 341 477 предложений);

25 222 грн по резюме (на основе 543 836 кандидатов).

Средняя зарплата на украинском рынке труда по вакансиям и резюме по состоянию на август 2026

Источник: robota.ua

В летний сезон рынок традиционно демонстрирует повышенную активность работодателей в ряде отраслей, особенно в туризме, сельском хозяйстве и сервисе. Спрос со стороны работодателей остаётся стабильным, что формирует умеренно конкурентную среду.

Количество вакансий на украинском рынке труда по состоянию на август 2026

Источник: robota.ua

Количество кандидатов (543 836 резюме) свидетельствует о достаточно насыщенном рынке предложения труда. Соотношение вакансий и резюме указывает на умеренную конкуренцию среди соискателей, хотя в некоторых сферах, в частности IT и квалифицированных рабочих специальностей, дефицит кандидатов сохраняется.

Количество кандидатов на украинском рынке труда по состоянию на август 2026

Источник: robota.ua

Какие дополнительные бонусы и поощрения предлагают компании

Что предлагают компании кроме зарплаты

Источник: robota.ua

Среди самых популярных дополнительных условий, которые предлагают украинские работодатели сверх зарплаты:

Бонусы и премии — 63 657 вакансий (18,64%);

Бесплатное обучение — 51 809 вакансий (15,17%);

Скидки сотрудникам — 26 014 вакансий (7,62%);

Регулярный пересмотр зарплат — 25 128 вакансий (7,36%);

Офис с генератором — 20 445 вакансий (5,99%);

Медицинское страхование — 20 445 вакансий (5,99%).

Показательно, что офис с генератором и далее входит в топ-преимуществ в целом по Украине — доля работодателей, которые считают это конкурентным преимуществом, остаётся заметной.

Самые популярные сферы деятельности в Украине по состоянию на август 2026

ТОП сфер деятельности в Украине по количеству вакансий

Источник: robota.ua

Среди вакансий в Украине структура выглядит так:

Государственный сектор — 35%;

Розничная торговля, ритейл — 24%;

Силы обороны Украины — 23%;

Промышленность и производство — 10%;

Отели, рестораны, развлекательные комплексы — 8%.

Структура вакансий отражает реалии военного времени: государственный сектор и силы обороны вместе формируют значительную часть всего спроса на рынке труда. Розничная торговля остаётся стабильным работодателем, тогда как промышленность и оптовая торговля формируют более скромный, но устойчивый спрос на специалистов.

ТОП сфер деятельности в Украине по количеству кандидатов

Источник: robota.ua

По резюме структура выглядит так:

Студенты и работа без опыта — 27%;

Административный персонал, водители, курьеры — 26%;

Торговля — 18%;

Продажи и клиент-менеджмент — 16%;

Логистика, таможня, склад — 14%.

Структура резюме отражает общеукраинские тренды: значительная часть соискателей сосредоточена на стартовых позициях и административных ролях, тогда как торговля и продажи остаются стабильно популярными направлениями среди кандидатов.

Таким образом, рынок труда Украины продолжает демонстрировать структурный дисбаланс: работодатели формируют спрос преимущественно в государственном секторе, обороне и торговле, тогда как кандидаты ориентируются на стартовые позиции, административные роли и сферу продаж.

В результате госсектор и оборонные структуры сталкиваются с относительно меньшей конкуренцией за кандидата, тогда как в торговле и продажах предложение труда существенно превышает спрос.

Кого больше всего ищут и кому больше платят?

Профессии, которые чаще всего встречаются среди опубликованных вакансий

Источник: robota.ua

Среди самых популярных вакансий в Украине традиционно лидируют военнослужащий (42 373 вакансий), продавец (22 540 вакансий), водитель (16 070 вакансий), работник склада (14 404 вакансий) и водитель на авто фирмы (11 297 вакансий).

Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных вакансиях

Источник: robota.ua

Самые высокооплачиваемые предложения в Украине и далее сосредоточены преимущественно в IT-секторе. Так, старший медиабайер может рассчитывать на 185 250 грн в месяц, а Team Lead QA предлагают 140 000 грн, как и старшему и ведущему разработчикам Embedded. Несколько меньше предлагают старшему разработчику ASP.NET: 135 500 грн.

Что предлагают кандидаты и сколько хотят получать

Профессии, которые чаще всего встречаются среди опубликованных резюме

Источник: robota.ua

Предложение на рынке труда Украины выглядит так: значительная часть кандидатов ориентируется на офисные и дистанционные форматы работы:

продавец — 91 284 резюме;

менеджер по продажам — 62 801 резюме;

оператор ввода данных — 48 552 резюме;

оператор чата — 47 046 резюме;

оператор колл-центра — 45 268 резюме.

Именно поэтому наибольшая конкуренция среди кандидатов наблюдается в сферах копирайтинга, чат-поддержки и e-commerce.

Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных резюме

Источник: robota.ua

Что касается зарплатных ожиданий, самые высокие запросы формируют менеджеры по обслуживанию юридических лиц: около 150 000 грн в месяц. Такую же зарплату просят старшие разработчики Android. Ведущие программисты просят 140 000 грн в месяц.

Сравнение с августом 2025 года

Рынок труда Украины в соответствующем периоде 2025 года демонстрировал такую динамику по данным robota.ua:

медианная зарплата по вакансиям составляла 21 650 грн (на основе 396 712 предложений);

медианная зарплата по резюме — 22 085 грн (на основе 535 000 кандидатов).

Средняя зарплата на украинском рынке труда по вакансиям и резюме по состоянию на август 2025

Источник: robota.ua

Таким образом, медианная зарплата по вакансиям выросла с 21 650 грн до 28 250 грн — примерно на 30,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Зарплатные ожидания кандидатов также выросли — с 22 085 грн до 25 222 грн, то есть на 14,2%. Это соответствует общей тенденции роста номинальных зарплат в условиях инфляции и дефицита кадров.

Количество вакансий на украинском рынке труда по состоянию на август 2025

Источник: robota.ua

Количество вакансий по Украине сократилось примерно на 13,9% — с 396 712 в соответствующем периоде 2025 года до 341 477 в августе 2026 года.

Это может отражать [более сдержанную/активную] позицию работодателей в открытии новых вакансий и оптимизацию кадровой политики в условиях экономической неопределённости. В то же время на эту динамику частично мог повлиять и сезонный фактор, ведь летом активность на рынке труда традиционно меняется.

Количество кандидатов на украинском рынке труда по состоянию на август 2025

Источник: robota.ua

В целом рынок труда Украины в августе 2026 года продолжает демонстрировать динамику зарплат на фоне изменений количества вакансий и кандидатов. Работодатели корректируют оплату труда, чтобы удерживать и привлекать специалистов в условиях дефицита кадров, а соискатели сталкиваются с соответствующим уровнем конкуренции за каждую позицию, особенно в административных специальностях и сфере продаж.

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