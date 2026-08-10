Середня зарплата в Україні у серпні 2026: актуальний рівень доходів

Редакція Delo.ua опрацювала дані найбільш авторитетних джерел ринку праці , зокрема robota.ua, аби показати ситуацію на ринку праці України станом на серпень 2026 року. Детальний огляд рівня заробітних плат у серпні 2026 року з актуальними даними по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Середня зарплата в Україні

Середня зарплата на українському ринку праці станом на серпень 2026

Джерело: robota.ua

Ринок праці України у серпні 2026 року й далі функціонує в умовах тривалої війни, структурного дефіциту кадрів та поступового, хоча й нерівномірного, зростання зарплат. Зарплати у країні ростуть нерівномірно: IT, оборонний сектор та кваліфіковані робітничі спеціальності помітно тягнуть середній показник угору, тоді як масові позиції в торгівлі та сервісі залишаються значно скромнішими.

Для пересічного українця реальна картина виглядає так: якщо медіанна зарплата за вакансіями становить близько 21-30 тис. грн, то після сплати податків (18% ПДФО та 5% військового збору) на руки залишається приблизно 16,2–23,1 тис. грн.

При цьому розрив між містами залишається суттєвим: Київ зі своєю медіаною за вакансіями значно випереджає загальноукраїнський показник, тоді як більшість обласних центрів тримаються нижче середнього.

Попит і пропозиція на ринку праці

Ринок праці України у серпні 2026 року й далі демонструє стабільну, але стриману динаміку зарплат. За даними robota.ua, медіанна зарплата в Україні наразі становить:

28 250 грн за вакансіями (на основі 341 477 пропозицій);

25 222 грн за резюме (на основі 543 836 кандидатів).

Середня зарплата на українському ринку праці за вакансіями та резюме станом на серпень 2026

Джерело: robota.ua

У літній сезон ринок традиційно демонструє підвищену активність роботодавців у низці галузей, особливо в туризмі, сільському господарстві та сервісі. Попит з боку роботодавців залишається стабільним, що формує помірно конкурентне середовище.

Кількість вакансій на українському ринку праці станом на серпень 2026

Джерело: robota.ua

Кількість кандидатів (543 836 резюме) свідчить про достатньо насичений ринок пропозиції праці. Співвідношення вакансій і резюме вказує на помірну конкуренцію серед шукачів, хоча у деяких сферах, зокрема IT та кваліфікованих робітничих спеціальностей, дефіцит кандидатів зберігається.

Кількість кандидатів на українському ринку праці станом на серпень 2026

Джерело: robota.ua

Які додаткові бонуси та заохочення пропонують компанії

Що пропонують компанії крім зарплати

Джерело: robota.ua

Серед найпопулярніших додаткових умов, які пропонують українські роботодавці понад зарплату:

Бонуси та премії — 63 657 вакансій (18,64 %);

Безкоштовне навчання — 51 809 вакансій (15,17%);

Знижки співробітникам — 26 014 вакансій (7,62%);

Регулярний перегляд зарплат — 25 128 вакансій (7,36%);

Офіс з генератором — 20 445 вакансій (5,99%);

Медичне страхування — 20 445 вакансій (5,99%).

Показово, що офіс з генератором і надалі входить до топ-переваг загалом по Україні — частка роботодавців, які вважають це конкурентною перевагою, залишається помітною.

Найпопулярніші сфери діяльності в Україні станом на серпень 2026

ТОП сфер діяльності в Україні по кількості вакансій

Джерело: robota.ua

Серед вакансій в Україні структура виглядає так:

Державний сектор — 35%;

Роздрібна торгівля, рітейл — 24%;

Сили оборони України — 23%;

Промисловість та виробництво — 10%;

Готелі, ресторани, розважальні комплекси — 8%.

Структура вакансій відображає реалії воєнного часу: державний сектор та сили оборони разом формують значну частину всього попиту на ринку праці. Роздрібна торгівля залишається стабільним роботодавцем, тоді як промисловість і оптова торгівля формують скромніший, але стійкий попит на фахівців.

ТОП сфер діяльності в Україні по кількості кандидатів

Джерело: robota.ua

По резюме структура виглядає так:

Студенти та робота без досвіду — 27%;

Адміністративний персонал, водії, кур'єри — 26%;

Торгівля — 18%;

Продажі та клієнт-менеджмент — 16%;

Логістика, митниця, склад — 14%.

Структура резюме відображає загальноукраїнські тренди: значна частина шукачів зосереджена на стартових позиціях та адміністративних ролях, тоді як торгівля і продажі залишаються стабільно популярними напрямками серед кандидатів.

Таким чином, ринок праці України продовжує демонструвати структурний дисбаланс: роботодавці формують попит переважно у державному секторі, обороні та торгівлі, тоді як кандидати орієнтуються на стартові позиції, адміністративні ролі та сферу продажів.

У результаті держсектор і оборонні структури стикаються з відносно меншою конкуренцією за кандидата, тоді як у торгівлі та продажах пропозиція праці суттєво перевищує попит.

Кого найбільше шукають і кому більше платять?

Професії, які найчастіше зустрічаються серед опублікованих вакансій

Джерело: robota.ua

Серед найпопулярніших вакансій в Україні традиційно лідирують військовослужбовець (42 373 вакансій), продавець (22 540 вакансій), водій (16 070 вакансій), працівник складу (14 404 вакансій) та водій на авто фірми (11 297 вакансій).

Професії з найвищою середньою зарплатою в опублікованих вакансіях

Джерело: robota.ua

Найбільш високооплачувані пропозиції в Україні й надалі зосереджені переважно в IT-секторі. Так,старший медіабаєр може розраховувати на 185 250 грн на місяць, а Team Lead QA пропонують 140 000 грн, як і старший та провідний розробники Embedded. Дещо менше пропонують старшему розробнику ASP.NET: 135 500 грн.

Що пропонують кандидати та скільки хочуть отримувати

Професії, які найчастіше зустрічаються серед опублікованих резюме

Джерело: robota.ua

Пропозиція на ринку праці України виглядає так: значна частина кандидатів орієнтується на офісні та дистанційні формати роботи:

продавець — 91 284 резюме;

менеджер з продажу — 62 801 резюме;

оператор введення даних — 48 552 резюме;

оператор чату — 47 046 резюме;

оператор колл-центру — 45 268 резюме.

Саме тому найбільша конкуренція серед кандидатів спостерігається у сферах копірайтингу, чат-підтримки та e-commerce.

Професії з найвищою середньою зарплатою в опублікованих резюме

Джерело: robota.ua

Щодо зарплатних очікувань, найвищі запити формують менеджери з обслуговування юридичних осіб: близько 150 000 грн на місяць. Таку саму зарплату просять старші розробники Android. Провідні програмісти просять 140 000 грн на місяць.

Порівняння з серпнем 2025 року

Ринок праці України у відповідному періоді 2025 року демонстрував таку динаміку за даними robota.ua:

медіанна зарплата за вакансіями становила 21 650 грн (на основі 396 712 пропозицій);

медіанна зарплата за резюме — 22 085 грн (на основі 535 000 кандидатів).

Середня зарплата на українському ринку праці за вакансіями та резюме станом на серпень 2025

Джерело: robota.ua

Таким чином, медіанна зарплата за вакансіями зросла з 21 650 грн до 28 250 грн — приблизно на 30,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зарплатні очікування кандидатів також зросли — з 22 085 грн до 25 222 грн, тобто на 14,2%. Це відповідає загальній тенденції зростання номінальних зарплат в умовах інфляції та дефіциту кадрів.

Кількість вакансій на українському ринку праці станом на серпень 2025

Джерело: robota.ua

Кількість вакансій по Україні скоротилася приблизно на 13,9% — з 396 712 у відповідному періоді 2025 року до 341 477 у серпні 2026 року.

Це може відображати [більш стриману/активнішу] позицію роботодавців у відкритті нових вакансій та оптимізацію кадрової політики в умовах економічної невизначеності. Водночас на цю динаміку частково міг вплинути і сезонний чинник, адже влітку активність на ринку праці традиційно змінюється.

Кількість кандидатів на українському ринку праці станом на серпень 2025

Джерело: robota.ua

Загалом ринок праці України у серпні 2026 року продовжує демонструвати динаміку зарплат на тлі змін кількості вакансій та кандидатів. Роботодавці коригують оплату праці, щоб утримувати та залучати фахівців в умовах дефіциту кадрів, а шукачі стикаються з відповідним рівнем конкуренції за кожну позицію, особливо в адміністративних спеціальностях та сфері продажів.

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