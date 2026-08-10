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Середня зарплата в Україні у серпні 2026: актуальний рівень доходів
Редакція Delo.ua опрацювала дані найбільш авторитетних джерел ринку праці, зокрема robota.ua, аби показати ситуацію на ринку праці України станом на серпень 2026 року. Детальний огляд рівня заробітних плат у серпні 2026 року з актуальними даними по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.
- Середня зарплата в Україні
- Попит і пропозиція на ринку праці
- Які додаткові бонуси та заохочення пропонують компанії
- Найпопулярніші сфери діяльності в Україні станом на серпень 2026
- Кого найбільше шукають і кому більше платять?
- Що пропонують кандидати та скільки хочуть отримувати
- Порівняння з серпнем 2025 року
Середня зарплата в Україні
Ринок праці України у серпні 2026 року й далі функціонує в умовах тривалої війни, структурного дефіциту кадрів та поступового, хоча й нерівномірного, зростання зарплат. Зарплати у країні ростуть нерівномірно: IT, оборонний сектор та кваліфіковані робітничі спеціальності помітно тягнуть середній показник угору, тоді як масові позиції в торгівлі та сервісі залишаються значно скромнішими.
Для пересічного українця реальна картина виглядає так: якщо медіанна зарплата за вакансіями становить близько 21-30 тис. грн, то після сплати податків (18% ПДФО та 5% військового збору) на руки залишається приблизно 16,2–23,1 тис. грн.
При цьому розрив між містами залишається суттєвим: Київ зі своєю медіаною за вакансіями значно випереджає загальноукраїнський показник, тоді як більшість обласних центрів тримаються нижче середнього.
Попит і пропозиція на ринку праці
Ринок праці України у серпні 2026 року й далі демонструє стабільну, але стриману динаміку зарплат. За даними robota.ua, медіанна зарплата в Україні наразі становить:
- 28 250 грн за вакансіями (на основі 341 477 пропозицій);
- 25 222 грн за резюме (на основі 543 836 кандидатів).
У літній сезон ринок традиційно демонструє підвищену активність роботодавців у низці галузей, особливо в туризмі, сільському господарстві та сервісі. Попит з боку роботодавців залишається стабільним, що формує помірно конкурентне середовище.
Кількість кандидатів (543 836 резюме) свідчить про достатньо насичений ринок пропозиції праці. Співвідношення вакансій і резюме вказує на помірну конкуренцію серед шукачів, хоча у деяких сферах, зокрема IT та кваліфікованих робітничих спеціальностей, дефіцит кандидатів зберігається.
Які додаткові бонуси та заохочення пропонують компанії
Серед найпопулярніших додаткових умов, які пропонують українські роботодавці понад зарплату:
- Бонуси та премії — 63 657 вакансій (18,64 %);
- Безкоштовне навчання — 51 809 вакансій (15,17%);
- Знижки співробітникам — 26 014 вакансій (7,62%);
- Регулярний перегляд зарплат — 25 128 вакансій (7,36%);
- Офіс з генератором — 20 445 вакансій (5,99%);
- Медичне страхування — 20 445 вакансій (5,99%).
Показово, що офіс з генератором і надалі входить до топ-переваг загалом по Україні — частка роботодавців, які вважають це конкурентною перевагою, залишається помітною.
Найпопулярніші сфери діяльності в Україні станом на серпень 2026
Серед вакансій в Україні структура виглядає так:
- Державний сектор — 35%;
- Роздрібна торгівля, рітейл — 24%;
- Сили оборони України — 23%;
- Промисловість та виробництво — 10%;
- Готелі, ресторани, розважальні комплекси — 8%.
Структура вакансій відображає реалії воєнного часу: державний сектор та сили оборони разом формують значну частину всього попиту на ринку праці. Роздрібна торгівля залишається стабільним роботодавцем, тоді як промисловість і оптова торгівля формують скромніший, але стійкий попит на фахівців.
По резюме структура виглядає так:
- Студенти та робота без досвіду — 27%;
- Адміністративний персонал, водії, кур'єри — 26%;
- Торгівля — 18%;
- Продажі та клієнт-менеджмент — 16%;
- Логістика, митниця, склад — 14%.
Структура резюме відображає загальноукраїнські тренди: значна частина шукачів зосереджена на стартових позиціях та адміністративних ролях, тоді як торгівля і продажі залишаються стабільно популярними напрямками серед кандидатів.
Таким чином, ринок праці України продовжує демонструвати структурний дисбаланс: роботодавці формують попит переважно у державному секторі, обороні та торгівлі, тоді як кандидати орієнтуються на стартові позиції, адміністративні ролі та сферу продажів.
У результаті держсектор і оборонні структури стикаються з відносно меншою конкуренцією за кандидата, тоді як у торгівлі та продажах пропозиція праці суттєво перевищує попит.
Кого найбільше шукають і кому більше платять?
Серед найпопулярніших вакансій в Україні традиційно лідирують військовослужбовець (42 373 вакансій), продавець (22 540 вакансій), водій (16 070 вакансій), працівник складу (14 404 вакансій) та водій на авто фірми (11 297 вакансій).
Найбільш високооплачувані пропозиції в Україні й надалі зосереджені переважно в IT-секторі. Так,старший медіабаєр може розраховувати на 185 250 грн на місяць, а Team Lead QA пропонують 140 000 грн, як і старший та провідний розробники Embedded. Дещо менше пропонують старшему розробнику ASP.NET: 135 500 грн.
Що пропонують кандидати та скільки хочуть отримувати
Пропозиція на ринку праці України виглядає так: значна частина кандидатів орієнтується на офісні та дистанційні формати роботи:
- продавець — 91 284 резюме;
- менеджер з продажу — 62 801 резюме;
- оператор введення даних — 48 552 резюме;
- оператор чату — 47 046 резюме;
- оператор колл-центру — 45 268 резюме.
Саме тому найбільша конкуренція серед кандидатів спостерігається у сферах копірайтингу, чат-підтримки та e-commerce.
Щодо зарплатних очікувань, найвищі запити формують менеджери з обслуговування юридичних осіб: близько 150 000 грн на місяць. Таку саму зарплату просять старші розробники Android. Провідні програмісти просять 140 000 грн на місяць.
Порівняння з серпнем 2025 року
Ринок праці України у відповідному періоді 2025 року демонстрував таку динаміку за даними robota.ua:
- медіанна зарплата за вакансіями становила 21 650 грн (на основі 396 712 пропозицій);
- медіанна зарплата за резюме — 22 085 грн (на основі 535 000 кандидатів).
Таким чином, медіанна зарплата за вакансіями зросла з 21 650 грн до 28 250 грн — приблизно на 30,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зарплатні очікування кандидатів також зросли — з 22 085 грн до 25 222 грн, тобто на 14,2%. Це відповідає загальній тенденції зростання номінальних зарплат в умовах інфляції та дефіциту кадрів.
Кількість вакансій по Україні скоротилася приблизно на 13,9% — з 396 712 у відповідному періоді 2025 року до 341 477 у серпні 2026 року.
Це може відображати [більш стриману/активнішу] позицію роботодавців у відкритті нових вакансій та оптимізацію кадрової політики в умовах економічної невизначеності. Водночас на цю динаміку частково міг вплинути і сезонний чинник, адже влітку активність на ринку праці традиційно змінюється.
Загалом ринок праці України у серпні 2026 року продовжує демонструвати динаміку зарплат на тлі змін кількості вакансій та кандидатів. Роботодавці коригують оплату праці, щоб утримувати та залучати фахівців в умовах дефіциту кадрів, а шукачі стикаються з відповідним рівнем конкуренції за кожну позицію, особливо в адміністративних спеціальностях та сфері продажів.
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