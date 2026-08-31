Переход на военные рельсы приведет к развалу российской экономики

Попытка перевести Россию на полноценную военную экономику является очень неразумным шагом, который закончится взломом экономической модели и глубоким спадом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

Бывший министр финансов РФ Михаил Задорнов, руководивший ведомством во время дефолта 1998 года, считает идею тотальной милитаризации нереалистичной. По его словам, военная экономика требует совершенно новых институтов, сотен новых законов, подготовленных кадров и строгих механизмов принуждения. Создать такую систему в короткие сроки невозможно, ведь она выстраивается годами.

Разговоры о введении жесткого государственного контроля над экономикой усилились в России в 2026 году. Причинами стали стагнация на фронте и истощение эффекта от масштабных бюджетных вливаний, ранее искусственно поддерживавших рост ВВП.

Аналитики также отмечают, что возможности финансировать войну по нынешней модели почти исчерпаны. Производственные мощности загружены на максимум, дефицит работников бьет рекорды, а дефицит бюджета стремительно увеличивается. В таких условиях Кремлю придется либо сбавлять военные планы, либо вводить тотальный госконтроль, новую волну мобилизации и принудительно закреплять работников за военными заводами.

Напомним, ранее сообщалось, что экономика России входит в стагнацию, а бюджетные вливания больше не спасают. Санкционное давление, чрезмерные военные расходы и высокая учетная ставка российского центробанка привели к упадку гражданских отраслей.