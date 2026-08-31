Перехід на воєнні рейки призведе до розвалу російської економіки

Спроба перевести Росію на повноцінну воєнну економіку є вкрай нерозумним кроком, який закінчиться зламом економічної моделі та глибоким спадом.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Колишній міністр фінансів РФ Михайло Задорнов, який керував відомством під час дефолту 1998 року, вважає ідею тотальної мілітаризації нереалістичною. За його словами, воєнна економіка вимагає абсолютно нових інститутів, сотень нових законів, підготовлених кадрів та суворих механізмів примусу. Створити таку систему за короткий термін неможливо, адже вона вибудовується роками.

Розмови про запровадження жорсткого державного контролю над економікою посилилися в Росії у 2026 році. Причинами стали стагнація на фронті та вичерпання ефекту від масштабних бюджетних вливань, які раніше штучно підтримували зростання ВВП.

Аналітики також зазначають, що можливості фінансувати війну за нинішньою моделлю майже вичерпано. Виробничі потужності завантажені на максимум, дефіцит працівників б'є рекорди, а дефіцит бюджету стрімко збільшується. У таких умовах Кремлю доведеться або зменшувати військові плани, або запроваджувати тотальний держконтроль, нову хвилю мобілізації та примусово закріплювати працівників за військовими заводами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що економіка Росії входить у стагнацію, а бюджетні вливання більше не рятують. Санкційний тиск, надмірні військові видатки та висока облікова ставка російського центробанку призвели до занепаду цивільних галузей.