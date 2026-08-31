Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,55

+0,01

EUR

51,88

+0,02

Готівковий курс:

USD

44,80

44,67

EUR

52,05

51,83

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Перехід на воєнні рейки призведе до розвалу російської економіки

прапор Росії
Перехід на воєнні рейки призведе до розвалу російської економіки / Depositphotos

Спроба перевести Росію на повноцінну воєнну економіку є вкрай нерозумним кроком, який закінчиться зламом економічної моделі та глибоким спадом.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Колишній міністр фінансів РФ Михайло Задорнов, який керував відомством під час дефолту 1998 року, вважає ідею тотальної мілітаризації нереалістичною. За його словами, воєнна економіка вимагає абсолютно нових інститутів, сотень нових законів, підготовлених кадрів та суворих механізмів примусу. Створити таку систему за короткий термін неможливо, адже вона вибудовується роками.

Розмови про запровадження жорсткого державного контролю над економікою посилилися в Росії у 2026 році. Причинами стали стагнація на фронті та вичерпання ефекту від масштабних бюджетних вливань, які раніше штучно підтримували зростання ВВП.

Аналітики також зазначають, що можливості фінансувати війну за нинішньою моделлю майже вичерпано. Виробничі потужності завантажені на максимум, дефіцит працівників б'є рекорди, а дефіцит бюджету стрімко збільшується. У таких умовах Кремлю доведеться або зменшувати військові плани, або запроваджувати тотальний держконтроль, нову хвилю мобілізації та примусово закріплювати працівників за військовими заводами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що економіка Росії входить у стагнацію, а бюджетні вливання більше не рятують. Санкційний тиск, надмірні військові видатки та висока облікова ставка російського центробанку призвели до занепаду цивільних галузей.

Автор:
Максим Кольц

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності