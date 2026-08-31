Toyota и Honda могут оказаться под ударом из-за новых 50% пошлин США на авто из Канады

Toyota и Honda могут стать главными жертвами новых 50% тарифов на импорт канадских автомобилей с 1 января, предложенных ввести президентом США Дональдом Трампом. Хотя главная цель этой инициативы — давление на Оттаву, под самым большим ударом окажутся именно японские автогиганты.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Двойной удар по японским автопроизводителям

Время для пошлин оказалось крайне неудачным, ведь японские бренды уже страдают жесткой конкуренцией с китайскими электромобилями в Европе и Азии.

Рынок США оставался для них главным убежищем, где нет BYD и других китайских игроков.

В прошлом году автомобили канадской сборки, в том числе популярные кроссоверы RAV4 от Toyota и CR-V от Honda, составляли четверть продаж Honda в США и 17% продаж Toyota. Удвоение текущих 25% пошлин приведет к колоссальным убыткам.

Перестройка производства

Американские пошлины уже стоили Toyota 8,8 млрд долларов за последний финансовый год, поэтому компания удваивает мощности непосредственно в США.

В частности, она инвестирует 10 млрд. долларов, строя новый завод в Техасе. В то же время Honda из-за неопределенности вокруг торгового соглашения USMCA заморозила планы по строительству нового завода в Северной Америке.

Если тарифы вступят в силу, Toyota и Honda, вероятно, попытаются перенаправить автомобили канадского производства на другие рынки, а затем попытаются найти способы компенсировать предложение на чрезвычайно важном рынке США — задача, по словам аналитиков, вряд ли проста.

Автомобили, следующие в США, часто адаптируются к потребностям и правилам рынка, тогда как заводы в других местах могут уже работать почти на полную мощность.

Напомним, в субботу, 22 августа, вступили в силу американские пошлины в 50% по канадским товарам на сумму $20 млрд. Также Трамп объявил, что с 1 января 2027 года пошлины США на произведенные в Канаде автомобили, грузовики, автозапчасти и сталь будут составлять 50%.