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Toyota та Honda можуть опинитися під ударом через нові 50% мита США на авто з Канади

Toyota
Через нові мита Трампа Toyota та Honda можуть згорнути виробництво

Toyota та Honda можуть стати головними жертвами нових 50% тарифів на імпорт канадських автомобілів з 1 січня, які запропонував запровадити президент США Дональд Трамп. Хоча головна мета цієї ініціативи — тиск на Оттаву, під найбільшим ударом опиняться саме японські автогіганти.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Подвійний удар по японських автовиробниках

Час для мит виявився вкрай невдалим, адже японські бренди вже потерпають від жорсткої конкуренції з китайськими електромобілями в Європі та Азії.

Ринок США лишався для них головним притулком, де немає BYD та інших китайських гравців.

Торік автомобілі канадського складання, зокрема популярні кросовери RAV4 від Toyota та CR-V від Honda, становили чверть продажів Honda у США та 17% продажів Toyota. Подвоєння поточних 25% мит призведе до колосальних збитків.

Перебудова виробництва 

Американські мита вже коштували Toyota 8,8 млрд доларів за останній фінансовий рік, тому компанія подвоює потужності безпосередньо в США.

Зокрема, вона інвестує 10 млрд доларів, будуючи новий завод у Техасі. Водночас Honda через невизначеність довкола торговельної угоди USMCA заморозила плани щодо побудови нового заводу в Північній Америці.

Якщо тарифи набудуть чинності, Toyota та Honda, ймовірно, спробують перенаправити автомобілі канадського виробництва на інші ринки, а потім спробують знайти способи компенсувати пропозицію на надзвичайно важливому ринку США — завдання, за словами аналітиків, навряд чи просте.

Автомобілі, що прямують до США, часто адаптуються до потреб і правил ринку, тоді як заводи в інших місцях можуть вже працювати майже на повну потужність.

Нагадаємо, у суботу, 22 серпня, набули чинності американські мита в 50% щодо канадських товарів на суму $20 млрд. Також Трамп оголосив, що з 1 січня 2027 року мита США на вироблені в Канаді автомобілі, вантажівки, автозапчастини й сталь становитимуть 50%.

Автор:
Тетяна Бесараб

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