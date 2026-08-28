Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,54

--0,03

EUR

51,86

--0,15

Наличный курс:

USD

44,80

44,70

EUR

52,15

51,94

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Продажи Toyota падают шестой месяц подряд из-за слабого спроса в Китае.

Toyota
Продажи Toyota падают шестой месяц подряд из-за слабого спроса в Китае. / Unsplash

Мировые продажи японского автопроизводителя Toyota Motor Corp. в июле 2026 года сократились на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 912 683 автомобилей. Показатель демонстрирует непрерывное падение уже шестой месяц.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Глобальное производство автоконцерна, включая дочернюю компанию Daihatsu Motor, в июле снизилось на 1,4% — до 934 953 единиц. Главными факторами спада стали ценовое давление на рынке Китая и нестабильность на Ближнем Востоке.

Региональная динамика и вызовы на рынках

Ситуация с продажами бренда в разных регионах мира выглядит так:

  • Китай: совместные продажи брендов Toyota и Lexus в июле упали на 24% в годовом исчислении. Причиной явился рост цен на горючее и сильная конкуренция со стороны местных производителей электромобилей (в частности компании BYD);
  • Ближний Восток: реализация сократилась почти на 45% из-за логистических перебоев и удорожания сырья и нефти;
  • Северная Америка, Европа и Япония: спрос остается стабильным или растет из-за высокой популярности гибридных моделей.

Несмотря на региональные трудности, автоконцерн прогнозирует рост годовых продаж гибридных автомобилей до рекордной отметки более чем в 5 млн единиц по итогам календарного года.

Кроме того, компания повысила прогноз операционной прибыли на заканчивающийся в марте 2027 года финансовый год до 3,4 трлн иен на фоне устойчивого спроса на гибриды в США и благоприятного для экспортеров курса слабой иены.

Напомним, банковская группа MUFG сдвинула Toyota с первого места в списке самых дорогих компаний Японии. Банковский гигант Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. впервые за десятилетие возглавил национальный рынок по уровню капитализации.

Автор:
Максим Кольц

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности