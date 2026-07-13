Toyota больше не самая дорогая компания Японии: кто обошел автогиганта

Банковский гигант Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG) поднялся на первое место в списке самых дорогих публичных компаний Японии. Это первый случай за последние десятилетия, когда финансовое учреждение возглавило национальный рынок, сдвинув многолетнего лидера – автоконцерн Toyota.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Акции крупнейшего банка страны выросли на 2,3%, достигнув рекордной отметки в 3541 иены. Благодаря этому рыночная капитализация MUFG выросла до 42 триллионов иен (около 259 миллиардов долларов). Банку удалось опередить в качестве автогиганта Toyota Motor Corp. (оценивается как около 41 триллион иен), так и крупного производителя микросхем памяти Kioxia Holdings Corp. (36,7 триллиона иен).

Положительную динамику демонстрирует весь финансовый сектор Японии – акции другой крупной банковской группы, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., также обновили исторический максимум, поднявшись на 1,6%.

Конец эпохи отрицательных ставок и рост доходов

Стремительное подорожание японских банковских активов началось после того, как Банк Японии в марте 2024 года окончательно свернул политику отрицательных процентных ставок. Это позволило коммерческим банкам значительно повысить стоимость кредитов для бизнеса и населения.

Такая ситуация кардинально отличается от кризиса предыдущих десятилетий, когда после обвала "экономики мыльного пузыря" в начале 1990-х годов банки погрязли в длительных дефляционных процессах и огромных объемах проблемных долгов.

Японский Центробанк провел уже четыре дополнительных этапа повышения, доведя базовую ставку до 1%. Такой шаг увеличивает маржу банков за счет расширения разрыва между процентами по кредитам и депозитам. По внутренним оценкам руководства MUFG, каждое дальнейшее повышение ставки на 0,25% будет приносить финучреждению дополнительно 180 миллиардов иен чистого процентного дохода ежегодно.

Напомним, продажи Toyota падают четвертый месяц подряд из-за кризиса на Ближнем Востоке. Глобальные объемы реализации автомобилей японской корпорации (вместе с дочерней маркой Daihatsu) по итогам мая сократились на 7,4% – до 885 207 единиц.