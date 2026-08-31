- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Середня зарплата в Україні знизилася у липні на понад 500 грн: де платять найбільше
У липні 2026 року середня зарплата штатних працівників в Україні знизилася до 32 243 грн, що на 1,6% менше порівняно з червнем (32 783 грн) поточного року. Найвищі виплати зафіксували в Києві, а найнижчі – у Чернівецькій області.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Держстату.
Рівень оплати праці в регіонах
Найвищий рівень середньої заробітної плати зафіксовано в таких регіонах:
- Київ — 49 463 грн;
- Луганська область — 35 367 грн;
- Київська область — 33 268 грн.
За даними Служби, найнижчі показники середньої оплати праці зареєстровано в Кіровоградській (23 532 грн) та Чернівецькій (23 354 грн ) областях.
Доходи за видами діяльності та борги
Розмір середньої заробітної плати суттєво відрізняється залежно від галузі:
- найвища середня зарплата зафіксована у сфері інформації та телекомунікацій — 78 716 грн;
- найнижча середня зарплата спостерігається в освіті — 20 237 грн.
Загалом заборгованість із виплати заробітної плати в Україні станом на 1 серпня 2026 року становить 3,8 млрд грн.
Для порівняння, у червні 2026 року середня заробітна плата в Україні досягла 32 783 грн, що на 5,9% більше порівняно з травнем поточного року.
Нагадаємо, у травні середня заробітна плата в Україні становила 30 961 грн, що на 1,5% більше, ніж у квітні. Найпомітніше зростання зафіксовано у промисловості, логістиці, фінансовому секторі, ІТ та окремих сегментах послуг.