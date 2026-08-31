Ізраїль побудує для Греції систему ППО за 3 мільярди євро

Міністерство оборони Ізраїлю оголосило про укладення однієї з найбільших оборонних угод у своїй історії. В її межах Греція отримає сучасну багаторівневу систему протиповітряної оборони під назвою “Ахіллесів щит”, яка коштуватиме 3,0 мільярди євро.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Деталі контракту

Нова інфраструктура повністю базуватиметься на ізраїльських технологіях та багатому оперативному досвіді їхнього застосування.

Згідно з умовами документа, Афіни придбають комплексні перехоплювачі David's Sling та SPYDER від компанії Rafael Advanced Defense Systems, а також системи BARAK MX розробки Israel Aerospace Industries.

Додатково компанія Rafael створить єдину національну систему командування та управління для нового озброєння. Також підписано окрему угоду вартістю 26 мільйонів євро на постачання систем Drone Dome для захисту грецьких стратегічних об'єктів від безпілотників.

Відповідь на альянс Туреччини

Масштабний контракт укладено на тлі погіршення відносин між Ізраїлем та Туреччиною, яка є давнім регіональним суперником Греції. Тим часом Анкара створила власну оборонну вісь, підписавши Мекканську оборонну угоду з Пакистаном та Саудівською Аравією.

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас підкреслив, що сучасні конфлікти радикально змінили параметри військової оборони.

У свою чергу очільник ізраїльського оборонного відомства Ізраїль Кац заявив, що в умовах зростання гегемоністських амбіцій окремих гравців поглиблення стратегічного партнерства між Тель-Авівом та Афінами є необхідною відповіддю на спільні регіональні виклики.

Раніше Німеччина мала намір придбати в Ізраїлю три безпілотники Heron на суму майже 1 мільярд євро. Ця закупівля — частина масштабного плану німецького уряду, що передбачає понад 80 військових замовлень.