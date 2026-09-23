Два прифронтових регіони отримають 157 млн грн на відновлення і захист енергооб'єктів

Уряд спрямовує понад 157 млн грн із резервного фонду на відновлення та захист енергетичних об'єктів у Сумській та Херсонській областях.

Як пише Dilo, про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Куди підуть кошти

107 млн грн передбачено для Сумщини на відновлення енергетичного об'єкта, від якого залежить тепло для майже 160 тисяч родин.

Ще 50 млн грн направлять на Херсонщину для додаткового захисту восьми енергетичних об'єктів. Там мають облаштувати інженерні конструкції та антидроновий захист критичного обладнання.

За словами прем’єра, тендерні процедури мають провести оперативно, а роботи завершити якнайшвидше.

"В умовах обмеженого фінансового ресурсу Уряд спрямовує кошти на найбільш критичні потреби, особливо у прифронтових регіонах", — зазначив Корецький.

Нагадаємо, наприкінці серпня АТ "Херсонобленерго" отримало 46,5 тисячі літрів дизельного пального для резервного живлення критичної інфраструктури в умовах постійних російських атак. Найближчим часом підприємство також отримає силовий трансформатор.