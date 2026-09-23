RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,79

+0,08

EUR

51,33

--0,03

Готівковий курс:

USD

44,98

44,85

EUR

51,80

51,55

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації

Два прифронтових регіони отримають 157 млн грн на відновлення і захист енергооб'єктів

Сергій Корецький
Прем’єр-міністр України Сергій Корецький / Фото: facebook.com/sergii.koretskyi

Уряд спрямовує понад 157 млн грн із резервного фонду на відновлення та захист енергетичних об'єктів у Сумській та Херсонській областях.

Як пише Dilo, про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Куди підуть кошти

107 млн грн передбачено для Сумщини на відновлення енергетичного об'єкта, від якого залежить тепло для майже 160 тисяч родин.

Ще 50 млн грн направлять на Херсонщину для додаткового захисту восьми енергетичних об'єктів. Там мають облаштувати інженерні конструкції та антидроновий захист критичного обладнання.

За словами прем’єра, тендерні процедури мають провести оперативно, а роботи завершити якнайшвидше.

"В умовах обмеженого фінансового ресурсу Уряд спрямовує кошти на найбільш критичні потреби, особливо у прифронтових регіонах", — зазначив Корецький.

Нагадаємо, наприкінці серпня АТ "Херсонобленерго" отримало 46,5 тисячі літрів дизельного пального для резервного живлення критичної інфраструктури в умовах постійних російських атак. Найближчим часом підприємство також отримає силовий трансформатор.

Автор:
Тетяна Ковальчук

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності