UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,79

+0,08

EUR

51,33

--0,03

Наличный курс:

USD

44,98

44,85

EUR

51,80

51,55

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

Два прифронтовых региона получат 157 млн грн на восстановление и защиту энергообъектов

Сергей Корецкий
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий/Фото: facebook.com/sergii.koretskyi

Правительство направляет более 157 млн грн из резервного фонда на восстановление и защиту энергетических объектов в Сумской и Херсонской областях.

Как пишет Dilo, об этом сообщил премьер -министр Украины Сергей Корецкий.

Куда пойдут деньги

107 млн грн предусмотрено для Сумщины на восстановление энергетического объекта, от которого зависит тепло почти для 160 тысяч семей.

Еще 50 млн грн направят в Херсонскую область для дополнительной защиты восьми энергетических объектов. Там должны обустроить инженерные конструкции и антидроновую защиту критического оборудования.

По словам премьера, тендерные процедуры должны провести оперативно, а работы завершить как можно быстрее.

"В условиях ограниченного финансового ресурса правительство направляет средства на наиболее критические нужды, особенно в прифронтовых регионах", - отметил Корецкий.

Напомним, в конце августа АО "Херсоноблэнерго" получило 46,5 тысяч литров дизельного топлива для резервного питания критической инфраструктуры в условиях постоянных российских атак. В ближайшее время предприятие также получит силовой трансформатор.

Автор:
Татьяна Ковальчук

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности