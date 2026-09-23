Два прифронтовых региона получат 157 млн грн на восстановление и защиту энергообъектов

Правительство направляет более 157 млн грн из резервного фонда на восстановление и защиту энергетических объектов в Сумской и Херсонской областях.

Как пишет Dilo, об этом сообщил премьер -министр Украины Сергей Корецкий.

Куда пойдут деньги

107 млн грн предусмотрено для Сумщины на восстановление энергетического объекта, от которого зависит тепло почти для 160 тысяч семей.

Еще 50 млн грн направят в Херсонскую область для дополнительной защиты восьми энергетических объектов. Там должны обустроить инженерные конструкции и антидроновую защиту критического оборудования.

По словам премьера, тендерные процедуры должны провести оперативно, а работы завершить как можно быстрее.

"В условиях ограниченного финансового ресурса правительство направляет средства на наиболее критические нужды, особенно в прифронтовых регионах", - отметил Корецкий.

Напомним, в конце августа АО "Херсоноблэнерго" получило 46,5 тысяч литров дизельного топлива для резервного питания критической инфраструктуры в условиях постоянных российских атак. В ближайшее время предприятие также получит силовой трансформатор.