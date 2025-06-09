Ізраїль передав Україні системи Patriot, які раніше перебували на озброєнні ЦАХАЛ

Ізраїль фактично надав військову допомогу Україні, передавши системи ППО Patriot, що раніше перебували на озброєнні ізраїльської армії.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Системи Patriot, які ми колись отримали від Сполучених Штатів, тепер знаходяться в Україні. Це ізраїльські системи, які були на озброєнні Ізраїлю на початку 90-х. Ми погодились їх передати Україні. І про це, на жаль, не дуже багато говорили. Але коли кажуть, що Ізраїль не допоміг у військовому плані, це не так. Це неправда", - заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв’ю журналістці Марічці Довбенко.

Бродський також розповів, що неодноразово ініціював діалог зі своїми колегами щодо підтримки України, попри критику на батьківщині за надмірну, на думку окремих політиків, підтримку української сторони.

За словами посла, він прагне, аби до завершення своєї дипломатичної місії в Україні в країні запанував мир. Він також поділився, що ізраїльський досвід життя в умовах постійної загрози війни може стати корисним для України.

Додамо, вища рада оборони Румунії ухвалила рішення про безоплатну передачу Україні системи Patriot.