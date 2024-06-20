Румунія ухвалила рішення про передачу Україні системи Patriot

Вища рада оборони Румунії ухвалила рішення про безоплатну передачу Україні системи Patriot.

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Про це повідомила пресслужба адміністрації президента країни.

Зазначається, що відповідне рішення було ухвалене 20 червня.

"Румунія підтримує Україну від початку конфлікту, причому ми добре розуміємо драматичність ситуації, особливо з точки зору забезпечення необхідних оборонних систем у протидії агресії, розв'язаній Російською Федерацією", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку зі значним погіршенням ситуації з безпекою в Україні, внаслідок постійних та масованих нападів Росії на громадянське населення та громадянську інфраструктуру, особливо на енергетику, а також регіональних наслідків цієї ситуації, у тому числі для безпеки Румунії, члени Ради ухвалили рішення безоплатно передати Україні систему Patriot.

"Ця пожертва робиться за умови продовження переговорів нашої країни з союзниками, особливо із США, з метою отримання аналогічної системи, яка б відповідала потребам у забезпеченні захисту національного повітряного простору", - наголошують в адміністрації президента.

Також там додали, що позиція Румунії є і буде однозначною у її багатоплановій підтримці України, поряд з міжнародною спільнотою, у її законному праві на самооборону перед незаконною та неспровокованою агресією Росії.

Україні потрібні Patriot

Україна знайшла у світі понад 100 доступних Patriot і прагне якомога швидше отримати хоча б 7 таких систем, щоб захистити міста, які найбільше потерпають від російських атак, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у коментарі для The Washington Post.

За словами міністра, під час нещодавньої зустрічі в Брюсселі, присвяченій 75-річчю НАТО, він різко сказав присутнім:

"Вибачте, що зіпсував вечірку з нагоди дня народження, але хто може повірити, що наймогутніший військовий альянс у світі не може знайти 7 Patriot, щоб забезпечити ними єдину країну у світі, яка щодня бореться з балістичними атаками?"

Кулеба додав, що він упевнений, що Україна з часом отримає більше систем Patriot, але затримки коштують життя українцям. Він розповів, що пропонував країнам позичити їх, пообіцявши повернути, тільки-но в них виникне така потреба. І зізнався, що відчув глибоке розчарування.

"Я відчуваю, що вдаряюся об стіну власною головою, хоча я дипломат, а це означає, що мушу розбирати стіну по цеглинці, – сказав Кулеба.

У квітні стало відомо, що Німеччина збирається передати Україні ще одну систему Patriot, а Іспанія Іспанія анонсувала новий пакет допомоги, в який увійдуть ракети до Patriot.

Також у травні стало відомо, що адміністрація Байдена працює над тим, щоб відправити в Україну додаткову батарею протиповітряної оборони Patriot, щоб задовольнити запит країни на більше озброєння для відбиття посиленого російського нападу.

Про Patriot

Київ отримав свої перші батареї Patriot минулого літа, але тих трьох, які зараз є, недостатньо, щоб захистити всю країну від посилених повітряних бомбардувань Росії.

Одна батарея включає в себе:

пункт керування (КП батареї) AN/MSQ-104,

багатофункціональна станція радіолокації (РЛС) AN/MPQ-65 (надходить на озброєння замість AN/MPQ-53),

до восьми пускових установок (ПУ) М901,

зенітні керовані ракети MIM104 (MIM104C для модифікації PAC-2),

джерела енергопостачання AN/MJQ-20,

засоби зв'язку комплексу.

Фото: ua.depositphotos.com