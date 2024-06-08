Виділять 400 млн євро: Нідерланди профінансують виробництво бойових машин CV90 для України

Нідерланди спрямують 400 млн євро у фонд з виробництва швецьких бойових машин піхоти CV90, які виготовляються для українських військових. Для цього країна співпрацюватиме з іншими європейськими країнами.

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Про це повідомила міністерка оборони країни Кайса Оллонгрен, передає нідерландська телерадіокомпанія NOS.

Нідерланди вирішили приєднатися до цього проєкту, оскільки більша частина цієї техніки (180 із загальних 230 автомобілів) все одно виробляється у Нідерландах.

"Європейські виробничі потужності повинні бути збільшені для України, але також і для нас самих", – каже Оллонгрен.

Вона додала, що уряд країни нещодавно схвалив приєднання до європейського конвеєра з виробництва ракет Patriot для України в Німеччині.

"Американський виробник дав дозвіл будувати Патріоти в Європі. Це прискорить виробництво", - сказала вона.

Оллонгрен наголосила, що ці проекти мають сприяти тому, що голландська та європейська оборонна промисловість вироблятиме зброю швидше та інноваційніше як для України, так і для її власного оборонного розвитку.

Нагадаємо, ще минулого року під час зустрічі міністрів оборони Швеції та Данії, вони підписали спільну декларацію про наміри щодо подальшої підтримки України та передадуть бойові машини піхоти CV90.

Також Швеція планує створити центри логістики та обслуговування військової техніки, яку було передано Україні.

Зазначається, що уряд Швеції схвалив участь до 60 військових у створенні таких хабів поряд із Україною, наприклад, у Польщі.

Стокгольм надав українським військовим, зокрема, бойові машини піхоти Stridsfordon 90, танки Leopard й артилерійські установки типу Archer та Robot 70.

Як пише "Військовий кур'єр", БМП Combat Vehicle 90 – це бойові машини піхоти, розроблених у середині 1980-х – на початку 1990-х років. Вона має підвищену прохідність у снігу та трясовині. Вона здатна розганятися 70 км/год по шосе, їхати під нахилом у 30 градусів, перескакувати рови і долати у брід водойми завглибшки 1,4 м.