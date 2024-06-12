Норвегія виділить €240 млн на посилення української ППО

Норвегія надасть 240 млн євро на посилення української ППО, у тому числі профінансує частину з близько сотні ракет-перехоплювачів до системи Patriot, надання яких анонсувала Німеччина.

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Про це оголосило МЗС Норвегії, передає "Європейська правда".

Дипломатичне відомство нагадало, що Німеччина повідомила про те, що разом з Данією, Норвегією та Нідерландами передасть Україні 100 ракет-перехоплювачів для системи протиповітряної оборони Patriot, з яких понад 30 вже надали.

Norway will contribute € 240 M to air defense measures for Ukraine. Today, 🇩🇪 confirmed that it, together with🇳🇴,🇩🇰 and 🇳🇱, will finance re-procurement of a Patriot system so that 100 Patriot missiles can be quickly donated to 🇺🇦. 🇳🇴 will contribute € 125 M to this cooperation. pic.twitter.com/4FcYshHHBy — Norway MFA (@NorwayMFA) June 11, 2024

Згідно з заявою, Норвегія надасть 125 млн євро для цього спільного з союзниками проєкту і загалом 240 млн євро на посилення української ППО.

Нагадаємо, у березні Норвегія виділила 140 млн євро на закупівлю снарядів для України.

Україна підписала безпекову угоду з Норвегією

Норвегія стала 15-ю країною, з якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду. Відповідно до неї, цьогоріч Норвегія виділить Україні щонайменше 1,2 млрд євро (13,5 млрд норвезьких крон) військової допомоги. Загалом на 2023-2027 роки у Програмі Нансена з підтримки України передбачено близько 6,4 млрд євро.

Норвегія разом з союзниками допомагатиме Україні нарощувати спроможності у сфері сучасних бойових літаків, зокрема вже зафіксовано готовність передати винищувачі F-16.

Сторони поглиблюватимуть оборонно-промислове співробітництво. Норвегія робитиме вагомий внесок у розвиток морських спроможностей України в Чорному та Азовському морях, продовжить постачати системи NASAMS, обладнання та навчати фахівців.

Невійськові блоки угоди охоплюють підтримку Української формули миру, санкцій проти агресора, відшкодування збитків, притягнення РФ до відповідальності, економічне відновлення, гуманітарне розмінування, захист критичної інфраструктури та протидію російській пропаганді.

Норвегія твердо переконана, що майбутнє України в євроатлантичній спільноті, тому працюватиме над майбутнім членством країни в НАТО.

Фото: ua.depositphotos.com