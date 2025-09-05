Інвестиції в оборону: Німеччина планує придбати три ізраїльські безпілотники майже за 1 млрд євро

Німеччина має намір придбати в Ізраїлю три безпілотники Heron на суму майже 1 мільярд євро. Ця закупівля — частина масштабного плану німецького уряду, що передбачає понад 80 військових замовлень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Згідно з урядовими документами, Міністерство оборони Німеччини веде переговори з ізраїльським колегою, щоб збільшити свій парк дронів Heron TP з п'яти до восьми.

Очікувана вартість трьох нових безпілотників — 630 мільйонів євро, а експлуатаційні витрати до 2034 року сягнуть майже 300 мільйонів євро. Таким чином, загальна сума угоди становитиме 930 мільйонів євро. Дрони, які Німеччина отримає у 2028 році, здатні вести спостереження та розвідку у будь-яку погоду, використовуючи камери та радари.

Ізраїльське Міністерство оборони виступатиме головним підрядником, а виробник Israel Aerospace Industries Ltd. — провідним субпідрядником. Частину робіт також виконають німецькі компанії Plath GmbH та Airbus DS Airborne Solutions.

Окрім безпілотників Heron, Німеччина планує закупити 20 винищувачів Eurofighter Typhoon у міжнародної компанії Eurofighter GmbH та бронетранспортери Patria у фінського виробника. Загалом країна може придбати від 3500 до 4500 машин протягом 10 років, що обійдеться в 3,5–4,5 мільярда євро. Ці бронетранспортери замінять застарілий парк з 940 машин Fuchs.

Також уряд Німеччини має намір схвалити закупівлю у США комплектів для модернізації систем ППО Patriot для України. Цей контракт вартістю 114,2 мільйона євро передбачає, що комплекти будуть поставлені американським виробником Lockheed Martin.

Ці кроки є частиною плану Німеччини подвоїти свій річний оборонний бюджет до 162 мільярдів євро протягом чотирьох років, щоб випередити цілі НАТО. Цьому сприяло створення спеціального фонду на 500 мільярдів євро, який фінансується за рахунок боргових зобов'язань.

Нагадаємо, німецька компанія Rheinmetall AG відкриває найбільший у Європі завод артилерійських боєприпасів в Унтерлюссі (Німеччина) потужністю до 350 000 снарядів на рік.