Инвестиции в оборону: Германия планирует приобрести три израильских беспилотника почти за 1 млрд евро

Германия намерена приобрести у Израиля три беспилотника Heron на сумму почти 1 миллиард евро. Эта закупка является частью масштабного плана немецкого правительства, предусматривающего более 80 военных заказов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Согласно правительственным документам, Министерство обороны Германии ведет переговоры с израильским коллегой, чтобы увеличить свой парк дронов Heron TP с пяти до восьми.

Ожидаемая стоимость трех новых беспилотников — 630 миллионов евро, а эксплуатационные расходы к 2034 году составят почти 300 миллионов евро. Таким образом, общая сумма сделки составит 930 миллионов евро. Дроны, которые Германия получит в 2028 году, способны вести наблюдение и разведку в любую погоду, используя камеры и радары.

Израильское Министерство обороны будет выступать главным подрядчиком, а производитель Israel Aerospace Industries Ltd. - ведущим субподрядчиком. Часть работ также выполнят немецкие компании Plath GmbH и Airbus DS Airborne Solutions.

Помимо беспилотников Heron, Германия планирует закупить 20 истребителей Eurofighter Typhoon у международной компании Eurofighter GmbH и бронетранспортеров Patria у финского производителя. В целом, страна может приобрести от 3500 до 4500 машин в течение 10 лет, что обойдется в 3,5–4,5 миллиарда евро. Эти бронетранспортеры заменят устаревший парк из 940 машин Fuchs.

Также правительство Германии намерено одобрить закупку у США комплектов для модернизации систем ПВО Patriot для Украины. Этот контракт стоимостью 114,2 миллиона евро предполагает, что комплекты будут поставлены американским производителем Lockheed Martin.

Эти шаги являются частью плана Германии удвоить свой годовой оборонный бюджет до 162 миллиардов евро в течение четырех лет, чтобы опередить цели НАТО. Этому способствовало создание специального фонда на 500 миллиардов евро, финансируемого за счет долговых обязательств.

Напомним, германская компания Rheinmetall AG открывает крупнейший в Европе завод артиллерийских боеприпасов в Унтерлюсе (Германия) мощностью до 350 000 снарядов в год.