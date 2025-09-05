Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,35

--0,02

EUR

48,13

--0,07

Наличный курс:

USD

41,32

41,26

EUR

48,32

48,17

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Инвестиции в оборону: Германия планирует приобрести три израильских беспилотника почти за 1 млрд евро

беспилотник Super Heron HF
Германия закупит у Израиля разведывательные беспилотники Heron.

Германия намерена приобрести у Израиля три беспилотника Heron на сумму почти 1 миллиард евро. Эта закупка является частью масштабного плана немецкого правительства, предусматривающего более 80 военных заказов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Согласно правительственным документам, Министерство обороны Германии ведет переговоры с израильским коллегой, чтобы увеличить свой парк дронов Heron TP с пяти до восьми.

Ожидаемая стоимость трех новых беспилотников — 630 миллионов евро, а эксплуатационные расходы к 2034 году составят почти 300 миллионов евро. Таким образом, общая сумма сделки составит 930 миллионов евро. Дроны, которые Германия получит в 2028 году, способны вести наблюдение и разведку в любую погоду, используя камеры и радары.

Израильское Министерство обороны будет выступать главным подрядчиком, а производитель Israel Aerospace Industries Ltd. - ведущим субподрядчиком. Часть работ также выполнят немецкие компании Plath GmbH и Airbus DS Airborne Solutions.

Помимо беспилотников Heron, Германия планирует закупить 20 истребителей Eurofighter Typhoon у международной компании Eurofighter GmbH и бронетранспортеров Patria у финского производителя. В целом, страна может приобрести от 3500 до 4500 машин в течение 10 лет, что обойдется в 3,5–4,5 миллиарда евро. Эти бронетранспортеры заменят устаревший парк из 940 машин Fuchs.

Также правительство Германии намерено одобрить закупку у США комплектов для модернизации систем ПВО Patriot для Украины. Этот контракт стоимостью 114,2 миллиона евро предполагает, что комплекты будут поставлены американским производителем Lockheed Martin.

Эти шаги являются частью плана Германии удвоить свой годовой оборонный бюджет до 162 миллиардов евро в течение четырех лет, чтобы опередить цели НАТО. Этому способствовало создание специального фонда на 500 миллиардов евро, финансируемого за счет долговых обязательств.

Напомним, германская компания Rheinmetall AG открывает крупнейший в Европе завод артиллерийских боеприпасов в Унтерлюсе (Германия) мощностью до 350 000 снарядов в год.

Автор:
Татьяна Ковальчук