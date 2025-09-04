Сметанин ведет переговоры с производителем F-35: что может дать это партнерство

Украинская делегация на ежегодной международной выставке оборонной промышленности MSPO в Кельце (Польша) встретилась с представителями американской авиастроительной компании Lockheed Martin, которая является производителем истребителей пятого поколения F-35. Главной темой переговоров стало углубление сотрудничества в авиационном секторе.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение гендиректора АО "Украинская оборонная промышленность" Германа Сметанина.

Стороны обсудили налаживание прямого партнерства между Lockheed Martin и одним из предприятий "Укроборонпрома". Целью этого сотрудничества является обеспечение технической поддержки и обслуживания новых авиационных платформ в Украине.

По словам Сметанина, такое партнерство позволит украинскому предприятию получить доступ к современным технологиям и знаниям, что будет способствовать усовершенствованию производства и повышению его эффективности.

"Спасибо партнерам за предметный диалог и готовность к сотрудничеству. Двигаемся дальше", - написал глава "Укроборонпрома".

О Lockheed Martin

Lockheed Martin Corporation – американская компания, специализирующаяся в области авиастроения, авиакосмической техники, судостроения, автоматизации почтовых служб и аэропортовой логистики. По состоянию на январь 2022 года, в компании работало около 115 000 сотрудников по всему миру, включая около 60 000 инженеров и ученых. Создана объединением компаний Martin Marietta и Lockheed Corporation в 1995 году.

Половина годовых продаж корпорации приходится на Министерство обороны США. Lockheed Martin также является подрядчиком для Министерства энергетики США и Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Lockheed Martin Aeronautics, главное подразделение компании, производит истребители F-16, F-22, F-35, противолодочный самолет P-3 Orion и другую авиационную технику.

В конце июля 2024 года Lockheed Martin представила новую гиперзвуковую ракету под названием Mako.

Чем известна выставка MSPO?

MSPO (польский Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego) — выставка военного оборудования, которая проходит ежегодно в Польше в городе Кельце, начиная с 1993 года.

В четырехдневной выставке принимают участие представители Польского войска, полиции, Министерства нацобороны и правительства Польши, а также иностранные делегации представителей армий стран НАТО и других вооруженных сил. Мероприятие посещают делегации наиболее обороноспособных государств мира, таких как Австрия, Бельгия, Великобритания, Дания, Израиль, Испания, Италия, Нидерланды, Германия, Норвегия, Южная Корея, США, Турция, Украина, Чехия, Швейцария, Швеция, Финляндия и Франция.

Лучшие представленные на выставке продукты получают награды и награды.

Напомним, с февраля вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.