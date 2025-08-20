Запланована подія 2

Герман Сметанин во второй раз возглавил "Укроборонпром"

Герман Сметанин
Герман Сметанин. Фото: t.me/herman_smetanin_msp

Бывший министр по стратегическим отраслям промышленности Герман Сметанин во второй раз стал генеральным директором Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность". Он уже возглавлял предприятие для работы в правительстве.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

Отмечается, что по результатам конкурса наблюдательный совет предприятия назначил Сметанина, который после увольнения из правительства с 22 июля 2025 года был исполняющим обязанности генерального директора "Укроборонпрома".

Поиск, отбор и оценку 14 кандидатов проводила международная компания Odgers Berndtson.

Решение о назначении нового генерального директора было принято после финальных собеседований с кандидатами.

«Герман Сметанин получил уникальный опыт работы и хорошо разбирается как в внутренних процессах предприятий, так и в организации работы ОПК на правительственном уровне. Этот комплекс знаний и навыков позволяет эффективно организовать текущую работу Укроборонпрома, а также иметь стратегическое видение дальнейшего развития отрасли», – прокомментировал назначение председатель наблюдательного совета "Укроборонпрома" Давид Ломджария.

Заметим, 21 июля правительство объединило Министерство по стратегическим отраслям промышленности с Министерством обороны. Его возглавил Денис Шмигаль.

Что известно о Сметанине

Сметанин получил профессию инженера-конструктора колесно-гусеничных транспортных средств в Харьковском национальном автомобильно-дорожном университете. Также получил профессию менеджера по управлению оборонно-промышленного корпуса в Национальном техническом университете Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского».

После Университета Сметанин работал в Харьковском конструкторском бюро машиностроения им. Морозова, на Львовском бронетанковом заводе, был директором по производству на заводе имени Малышева, в 28 лет стал директором Харьковского бронетанкового завода, а спустя еще короткое время возглавил завод имени Малышева. Сейчас мужчине 31 год.

По информации издания "Файне місто", Герман Сметанин находится в близких родстве с народным депутатом от “Слуги народа” из Тернопольщины Игорем Василивым. Последний женат на сестре нового главы "Укроборонпрома" — основательнице благотворительного фонда "Великий Народ UA" Марии Сметанине

В июне 2023 года Кабинет министров Украины утвердил назначение Сметанина   председателем государственного концерна "Укроборонпром".

4 сентября было принято решение о прекращении полномочий Сметанина, назначенного министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Автор:
Светлана Манько