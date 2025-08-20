- Категория
Герман Сметанин во второй раз возглавил "Укроборонпром"
Бывший министр по стратегическим отраслям промышленности Герман Сметанин во второй раз стал генеральным директором Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность". Он уже возглавлял предприятие для работы в правительстве.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".
Отмечается, что по результатам конкурса наблюдательный совет предприятия назначил Сметанина, который после увольнения из правительства с 22 июля 2025 года был исполняющим обязанности генерального директора "Укроборонпрома".
Поиск, отбор и оценку 14 кандидатов проводила международная компания Odgers Berndtson.
Решение о назначении нового генерального директора было принято после финальных собеседований с кандидатами.
«Герман Сметанин получил уникальный опыт работы и хорошо разбирается как в внутренних процессах предприятий, так и в организации работы ОПК на правительственном уровне. Этот комплекс знаний и навыков позволяет эффективно организовать текущую работу Укроборонпрома, а также иметь стратегическое видение дальнейшего развития отрасли», – прокомментировал назначение председатель наблюдательного совета "Укроборонпрома" Давид Ломджария.
Заметим, 21 июля правительство объединило Министерство по стратегическим отраслям промышленности с Министерством обороны. Его возглавил Денис Шмигаль.
Что известно о Сметанине
Сметанин получил профессию инженера-конструктора колесно-гусеничных транспортных средств в Харьковском национальном автомобильно-дорожном университете. Также получил профессию менеджера по управлению оборонно-промышленного корпуса в Национальном техническом университете Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского».
После Университета Сметанин работал в Харьковском конструкторском бюро машиностроения им. Морозова, на Львовском бронетанковом заводе, был директором по производству на заводе имени Малышева, в 28 лет стал директором Харьковского бронетанкового завода, а спустя еще короткое время возглавил завод имени Малышева. Сейчас мужчине 31 год.
По информации издания "Файне місто", Герман Сметанин находится в близких родстве с народным депутатом от “Слуги народа” из Тернопольщины Игорем Василивым. Последний женат на сестре нового главы "Укроборонпрома" — основательнице благотворительного фонда "Великий Народ UA" Марии Сметанине
В июне 2023 года Кабинет министров Украины утвердил назначение Сметанина председателем государственного концерна "Укроборонпром".
4 сентября было принято решение о прекращении полномочий Сметанина, назначенного министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.