Герман Сметанін вдруге очолив "Укроборонпром"

Колишній міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін вдруге став генеральним директором Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість". Він вже очолював підприємство до роботи в уряді.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Укроборонпрому".

Зазначається, що за результатами конкурсу наглядова рада підприємства призначила Сметаніна, який після звільнення з уряду з 22 липня 2025 року був виконувачем обов’язків генерального директора "Укроборонпрому".

Пошук, відбір та оцінку кандидатів, яких було 14, проводила міжнародна компанія Odgers Berndtson.

Рішення про призначення нового генерального директора було ухвалено після фінальних співбесід з кандидатурами.

"Герман Сметанін здобув унікальний досвід роботи та добре знається як на внутрішніх процесах підприємств, так і на організації роботи ОПК на урядовому рівні. Цей комплекс знань та навичок дає змогу ефективно організувати поточну роботу "Укроборонпрому", а також мати стратегічне бачення подальшого розвитку галузі", – прокоментував призначення голова наглядової ради "Укроборонпрому" Давід Ломджарія.

Своєю чергою Сметанін підкреслив, що його пріоритети на посаді залишаються незмінними: масштабування виробництва – щоб ЗСУ отримувало більше української зброї.

"Працюватимемо над розбудовою антикорупційної інфраструктури компанії, адже ми ведемо чесну й прозору діяльність. Також усією командою будемо зміцнювати та розширювати міжнародні звʼязки – Укроборонпром уже став надійним партнером для багатьох іноземних компаній", - заявив він.

Зауважимо, 21 липня уряд об'єднав Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості з Міністерством оборони. Його очолив Денис Шмигаль.

Що відомо про Сметаніна

Сметанін отримав фах інженера-конструктора колісно-гусеничних транспортних засобів у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті. Також має фах менеджера з управління оборонно-промислового корпусу у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Після університету Сметанін працював у Харківському конструкторському бюро машинобудування ім. Морозова, на Львівському бронетанковому заводі, був директором із виробництва на заводі імені Малишева, в 28 років став директором Харківського бронетанкового заводу, а ще через короткий час очолив завод імені Малишева. Нині чоловікові 31 рік.

За інформацією видання "Файне місто", Герман Сметанін перебуває у близьких родинних стосунках з народним депутатом від “Слуги народу” з Тернопільщини Ігорем Василівим. Останній одружений з сестрою нового очільника “Укроборонпрому” — засновницею благодійного фонду “Великий Народ UA” Марією Сметаніною

У червні 2023 року Кабінет міністрів України затвердив призначення Сметаніна головою державного концерну “Укроборонпром”.

4 вересня було ухвалено рішення про припинення повноважень Сметаніна, якого призначили міністром з питань стратегічних галузей промисловості.