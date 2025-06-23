"Укроборонпром" розпочинає співпрацю з аерокосмічним гігантом Airbus

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" та європейська аерокосмічна компанія Airbus уклали тристоронній меморандум про співпрацю.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

Зазначається, що йдеться про початок заходів з освоєння робіт і здобуття фахівцями підприємств "Укроборонпрому" компетенцій з технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки виробництва Airbus, яка експлуатується в Україні.

Планується, що надалі представники іноземного партнера відвідають Україну, щоб сформувати з вітчизняних фахівців групи для вивчення технологій та відповідної документації з подальшим отриманням статусу інструкторів.

"Серед світових високотехнологічних компаній підвищується довіра до нашого ОПК, зокрема до Укроборонпрому та його підприємств. Це доводить – ми обрали правильний шлях для розвитку і міжнародної співпраці. Впевнений, що попереду у нас нові перспективні партнерства з іноземними колегами як у сфері авіації, так за іншими напрямками роботи товариства", – прокоментував генеральний директор АТ "УОП" Олег Гуляк.

ДОВІДКА:

Airbus – європейська авіабудівна компанія, виробник широкого спектру пасажирських, вантажних та військово-транспортних літаків, а також вертольотів. Компанія утворилася внаслідок злиття кількох європейських авіавиробників наприкінці 1960-х років.

Airbus є одним із двох найбільших світових виробників цивільних літаків поряд з Boeing

Нещодавно одне з підприємств "Укроборонпрому" уклало меморандум про співпрацю з компанією KNDS Belgium SA.

Зауважимо, у 2024 році "Укроборонпром" вперше увійшов до топ-50 компаній галузі з найбільшими доходами в світі. У рейтингу виробників військової техніки від Defense News, який загалом нараховує 100 позицій, українська держкомпанія піднялася з 65-го на 49-е місце.