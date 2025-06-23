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"Укроборонпром" начинает сотрудничество с аэрокосмическим гигантом Airbus

Airbus A340-600
Airbus A340-600 / Википедия

Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" и европейская аэрокосмическая компания Airbus заключили трехсторонний меморандум о сотрудничестве.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

Речь идет о начале мероприятий по освоению работ и получению специалистами предприятий "Укроборонпрома" компетенций по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники производства Airbus, которая эксплуатируется в Украине.

Планируется, что в дальнейшем представители иностранного партнера посетят Украину, чтобы сформировать из отечественных специалистов группы по изучению технологий и соответствующей документации с последующим получением статуса инструкторов.

"Среди мировых высокотехнологичных компаний повышается доверие к нашему ОПК, в частности к Укроборонпрому и его предприятиям. Это доказывает – мы выбрали правильный путь для развития и международного сотрудничества. Уверен, что впереди у нас новые перспективные партнерства с иностранными коллегами как в сфере авиации, так и в других направлениях работы общества",   прокомментировал генеральный директор АО "УОП" Олег Гуляк.

СПРАВКА:

Airbus – европейская авиастроительная компания, производитель широкого спектра пассажирских, грузовых и военно-транспортных самолетов, а также вертолетов. Компания образовалась в результате слияния нескольких европейских авиапроизводителей в конце 1960-х годов.

Airbus является одним из двух крупнейших мировых производителей гражданских самолетов наряду с Boeing

Недавно одно из предприятий "Укроборонпрома" заключило меморандум о сотрудничестве с компанией KNDS Belgium SA.

Заметим, в 2024 году "Укроборонпром" впервые вошел в топ-50 компаний отрасли с самыми большими доходами в мире. В рейтинге производителей военной техники от Defense News, который в общей сложности насчитывает 100 позиций, украинская госкомпания поднялась с 65-го на 49-е место.

Автор:
Светлана Манько