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"Укроборонпром" договорился о совместном комплектовании боеприпасов с компанией-поставщиком НАТО

Укроборонпром
Фото: facebook.com/ukroboronprom

Одно из предприятий АО "Украинская оборонная промышленность" заключило меморандум о сотрудничестве с компанией KNDS Belgium SA.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

Предприятия хотят организовать совместное комплектование боеприпасов среднего калибра, которые используются в автоматических орудиях для поражения живой силы, легкой бронетехники и низколетящих воздушных целей.

"Мы постепенно расширяем географию наших международных партнерств, ищем и находим новые направления взаимодействия. Это идет на пользу Силам обороны Украины и нашему оборонно-промышленному комплексу, который стремится интегрироваться в глобальную оружейную промышленность стран НАТО", – комментирует генеральный директор "Укроборонпрома" Олег Гуляк.

В концерне объяснили, что KNDS Belgium – это известный в мире проектировщик и производитель широкого ассортимента боеприпасов. Компания поставляет продукцию для НАТО, бельгийской армии и многих других стран.

Недавно "Укроборонпром" заключил с немецким оборонным концерном Rheinmetall меморандум о сотрудничестве по возможности создания совместного предприятия по изготовлению артснарядов.

Автор:
Светлана Манько