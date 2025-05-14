Rheinmetall та "Укроборонпром" виготовлятимуть артснаряди в Україні

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" уклало з німецьким оборонним концерном Rheinmetall меморандум про співпрацю щодо можливості створення спільного підприємства з виготовлення артснарядів.

Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

Зазначається, що відповідний документ підписали 13 травня в Мадриді.

Сторони мають намір на підставі майбутніх окремих договорів співпрацювати щодо створення на території України виробничих потужностей із виготовлення артилерійських боєприпасів.

"Повномасштабна війна довела, що потреба в артилерійських снарядах є величезною, а наявних спроможностей підприємств не вистачає для її повного покриття. Тому кожен новий боєприпасний завод, кожна нова виробнича лінія є критично важливими для забезпечення війська. Ми маємо використовувати всі можливості для створення таких потужностей", – наголосив гендиректор "Укроборонпрому" Олег Гуляк.

Виробництво зброї Rheinmetall в Україні

У червні 2024 року АТ "Укроборонпром" і німецький концерн Rheinmetall запустили в Україні перший спільний цех. Він виробляє і ремонтує техніку німецьких зразків.

Також Rheinmetall отримав замовлення від уряду України на будівництво заводу для виготовлення боєприпасів.

В середині лютого найбільший у Німеччині виробник військової техніки оголосив про угоду з українською компанією щодо виробництва в Україні 155-мм артилерійських снарядів, які вкрай необхідні країні у війні проти агресора Росії.

Точні обсяги виробництва поки невідомі, але в компанії уточнили, що це буде 6-значне число, тобто не менше ніж 100 тисяч боєприпасів на рік. Rheinmetall матиме 51% в новому підприємстві, а український партнер, назву якого поки не розкривають – 49%.

Як заявив керівник Rheinmetall Армін Паппергер, завод з виробництва боєприпасів має запрацювати у 2026 році.