"Укроборонпром" запустив програму з працевлаштування для повернення українців з-за кордону: що відомо

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" розпочало у Польщі програму "Повернення українців". Її мета — надати можливість українцям повернутись з-за кордону та працевлаштуватись на підприємствах концерну.

Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

Зазначається, що компанія започаткувала програму "Повернення українців", яка дає можливість українцям за кордоном отримати престижну та стабільну роботу на Батьківщині, мати соціальний захист, а також перспективи для розвитку та зростання.

"Ми провели велику підготовчу роботу у компанії та на наших підприємствах, а також підтримуємо зв’язок з лідерами громад українців у Польщі, громадськими та волонтерськими організаціями, Міністерством національної єдності України та Посольством України у Польщі. Наше завдання – надати гідні умови для повернення земляків, показати, що їхні професійні якості потрібні нашій оборонці", – підкреслив директор департаменту з управління персоналом "Укроборонпрому" Андрій Верещака.

Наразі зустрічі та співбесіди з українськими переселенцями відбуваються у представництві АТ "УОП" у Польщі. Надалі співбесіди можна буде проводити також в режимі онлайн.

На програму з повернення українських біженців виділили 150 млн грн з бюджету

Кабінет Міністрів виділив Міністерству національної єдності 150 млн грн із державного бюджету на програму, мета якої - сприяти поверненню українських біженців.

Міністр національної єдності України Олексій Чернишов заявляв, що Україна готова надати українським чоловікам, які перебувають за кордоном, роботу на оборонних підприємствах із бронюванням від потенційної мобілізації.

За його словами, наразі деякі індустрії в Україні потребують "як повітря" фахівців. Це і оборонна галузь, і військово-промислова.

"У нас дефіцит професіоналів, у нас дефіцит спеціалістів, і більшість із них Україна готова бронювати від військової служби. Саме для того ми плануємо розгорнути такі центри, які допоможуть у пошуку вакансій в Україні та в країні перебування українців. Ці центри вакансій зможуть надавати послуги і заохочувати обрати той чи інший шлях свій професійний в Україні", - розповідав міністр.

Перед цим Чернишов заявляв, що третина українців, які через війну виїхали за кордон, готові та хочуть повернутися додому в Україну після того, як буде досягнуто сталого миру та будуть безпекові гарантії. Ще стільки ж прийняли рішення щодо планування свого життя в країнах Євросоюзу.