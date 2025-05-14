"Укроборонпром" запустил программу по трудоустройству для возвращения украинцев из-за границы: что известно

Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" открыло в Польше программу "Возвращение украинцев". Ее цель – предоставить возможность украинцам вернуться из-за границы и трудоустроиться на предприятиях концерна.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Отмечается, что компания положила начало программе "Возвращение украинцев", которая дает возможность украинцам за рубежом получить престижную и стабильную работу на Родине, иметь социальную защиту, а также перспективы для развития и роста.

"Мы провели большую подготовительную работу в компании и на наших предприятиях, а также поддерживаем связь с лидерами общин украинцев в Польше, общественными и волонтерскими организациями, Министерством национального единства Украины и Посольством Украины в Польше. Наша задача – предоставить достойные условия для возвращения земляков, показать, что их профессиональные качества нужны нашему защитнику" Верещака.

В настоящее время встречи и собеседования с украинскими переселенцами проходят в представительстве АО "УОП" в Польше. В последствии собеседования можно будет проводить также в режиме онлайн.

На программу по возвращению украинских беженцев выделили 150 млн грн из бюджета

Кабинет Министров выделил Министерству национального единства 150 млн грн из государственного бюджета на программу, цель которой – способствовать возвращению украинских беженцев.

Министр национального единства Украины Алексей Чернышев заявлял, что Украина готова предоставить находящимся за рубежом украинским мужчинам работу на оборонных предприятиях с бронированием от потенциальной мобилизации.

По его словам, в настоящее время некоторые индустрии в Украине нуждаются в "как воздухе" специалистов. Это и оборонная ветвь, и военно-промышленная.

"У нас дефицит профессионалов, у нас дефицит специалистов, и большинство из них Украина готова бронировать от военной службы. Именно для того мы планируем развернуть такие центры, которые помогут в поиске вакансий в Украине и стране пребывания украинцев. Эти центры вакансий смогут предоставлять услуги и поощрять выбрать тот или иной путь свой профессиональный в Украине".

Перед этим Чернышев заявлял, что треть украинцев, которые в результате войны выехали за границу, готовы и хотят вернуться домой в Украину после того, как будет достигнут постоянный мир и будут гарантии безопасности. Еще столько же было принято решение о планировании своей жизни в странах Евросоюза.