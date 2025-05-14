Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,54

--0,01

EUR

46,16

--0,60

Наличный курс:

USD

41,48

41,40

EUR

46,60

46,35

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укроборонпром" запустил программу по трудоустройству для возвращения украинцев из-за границы: что известно

Укроборонпром
Фото: "Укроборонпром"

Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" открыло в Польше программу "Возвращение украинцев". Ее цель – предоставить возможность украинцам вернуться из-за границы и трудоустроиться на предприятиях концерна.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Отмечается, что компания положила начало программе "Возвращение украинцев", которая дает возможность украинцам за рубежом получить престижную и стабильную работу на Родине, иметь социальную защиту, а также перспективы для развития и роста.

"Мы провели большую подготовительную работу в компании и на наших предприятиях, а также поддерживаем связь с лидерами общин украинцев в Польше, общественными и волонтерскими организациями, Министерством национального единства Украины и Посольством Украины в Польше. Наша задача – предоставить достойные условия для возвращения земляков, показать, что их профессиональные качества нужны нашему защитнику" Верещака.

Фото 2 — "Укроборонпром" запустил программу по трудоустройству для возвращения украинцев из-за границы: что известно
Фото: "Укроборонпром"

В настоящее время встречи и собеседования с украинскими переселенцами проходят в представительстве АО "УОП" в Польше. В последствии собеседования можно будет проводить также в режиме онлайн.

На программу по возвращению украинских беженцев выделили 150 млн грн из бюджета

Кабинет Министров выделил Министерству национального единства 150 млн грн из государственного бюджета на программу, цель которой – способствовать возвращению украинских беженцев.

Министр национального единства Украины Алексей Чернышев заявлял, что Украина готова предоставить находящимся за рубежом украинским мужчинам работу на оборонных предприятиях с бронированием от потенциальной мобилизации.

По его словам, в настоящее время некоторые индустрии в Украине нуждаются в "как воздухе" специалистов. Это и оборонная ветвь, и военно-промышленная.

"У нас дефицит профессионалов, у нас дефицит специалистов, и большинство из них Украина готова бронировать от военной службы. Именно для того мы планируем развернуть такие центры, которые помогут в поиске вакансий в Украине и стране пребывания украинцев. Эти центры вакансий смогут предоставлять услуги и поощрять выбрать тот или иной путь свой профессиональный в Украине".

Перед этим Чернышев заявлял, что треть украинцев, которые в результате войны выехали за границу, готовы и хотят вернуться домой в Украину после того, как будет достигнут постоянный мир и будут гарантии безопасности. Еще столько же было принято решение о планировании своей жизни в странах Евросоюза.

Автор:
Светлана Манько