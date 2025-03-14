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Около 30% украинцев готовы и хотят вернуться в Украину, а 40% — думают
Тридцать процентов украинцев, которые из-за войны войны выехали за границу, готовы и хотят вернуться домой в Украину после того, как будет достигнут постоянный мир и будут гарантии безопасности. Еще столько же приняли решение о планировании своей жизни в странах Евросоюза, а сорок процентов — между этими двумя категориями и будут принимать решения в будущем с учетом экономического роста, восстановления и развития страны.
Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины — министр национального единства Украины Алексей Чернышов по результатам Десятого заседания Украинско-польской Межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.
Он уверен, что украинцы хотят вернуться домой, но у каждого есть свои условия и свои ожидания. После достижения мира Украина станет наиболее динамичной экономикой Восточной Европы. Наша страна будет работать над укреплением своей экономики, условий жизни и социальных стандартов.
Для поощрения и реализации этой цели уже достигнуты договоренности по открытию Центров единства (Unity Hubs) в ключевых странах Евросоюза, где находятся украинцы, а именно: в Германии, Чехии и Испании. Также этот вопрос активно прорабатывается совместно с правительством Польши.
"Мы находимся очень близко к моменту, когда сможем объявить о начале процесса открытия Центра единства в Варшаве", — сказал Алексей Чернышев.
Ранее сообщалось о том, что большинство владельцев бизнесов и состоятельных украинцев вернулись в Украину, но некоторые продолжают находиться в странах Европейского Союза. Количество богатых VIP-клиентов отечественных банков за рубежом сократилось втрое.