Близько 30% українців готові та хочуть повернутися в Україну, а 40% — думають

Тридцять відсотків українців, які через війну виїхали за кордон, готові і хочуть повернутися додому в Україну після того, як буде досягнуто сталого миру та будуть безпекові гарантії. Ще стільки ж прийняли рішення щодо планування свого життя в країнах Євросоюзу, а сорок відсотків — між цими двома категоріями і будуть приймати рішення в майбутньому з огляду на економічне відновлення, відбудову і розвиток країни.

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Про це повідомив віцепрем’єр-міністр України — міністр національної єдності України Олексій Чернишов за результатами Десятого засідання Українсько-польської Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва.

Він переконаний, що українці хочуть повернутися додому, але у кожного є свої умови і свої очікування. Після досягнення миру Україна стане найбільш динамічною економікою Східної Європи. Наша країна працюватиме над зміцненням своєї економіки, умов життя та соціальних стандартів.

Для заохочення та реалізації цієї мети вже досягнуто домовленостей щодо відкриття Центрів єдності (Unity Hubs) у ключових країнах Євросоюзу, де перебувають українці, а саме: в Німеччині, Чехії та Іспанії. Також це питання активно опрацьовується спільно з Урядом Польщі.

"Ми знаходимося дуже близько до моменту, коли зможемо оголосити про початок процесу відкриття Центру єдності у Варшаві", — сказав Олексій Чернишов.

Раніше повідомлялося про те, що більшість власників бізнесів та заможних українців повернулися в Україну, але деякі продовжують перебувати в країнах Європейського Союзу. Кількість багатих VIP-клієнтів вітчизняних банків за кордоном скоротилась втричі.