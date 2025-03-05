На программу по возвращению украинских беженцев выделили 150 млн грн из бюджета

Кабинет Министров выделил Министерству национального единства 150 млн грн из государственного бюджета на программу, цель которой – способствовать возвращению украинских беженцев из-за границы.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Передано бюджетные назначения, предусмотренные Министерству экономики на 2025 год в общем фонде государственного бюджета по программе "Обеспечение выполнения задач и мер по поддержке украинцев за границей и содействие их возвращению в Украину" в сумме 150 млн 28,7 тыс. грн Министерству национального единства Украины на новую бюджетную программу", — отметил Мельни.

Напомним, в декабре 2024 года Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины переименовали в Министерство национального единства Украины. Его возглавил бывший глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев. Целью ведомства является объединение украинцев за границей, защита граждан и содействие их возвращению домой.

За границей находятся 5,2 млн украинских беженцев

Согласно данным Центра экономической стратегии, на конец ноября 2024 года за границей находилось 5,2 млн украинских беженцев.

По состоянию на конец декабря 2024 года в странах ЕС почти 4,3 млн. украинцев получили статус временной защиты .

Больше украинских беженцев находится в Германии (1,2 млн человек) и Польше (988 тыс.), что составляет соответственно 20% и 18% от общего количества.