На програму з повернення українських біженців виділили 150 млн грн з бюджету

Кабінет Міністрів виділив Міністерству національної єдності 150 млн грн із державного бюджету на програму, мета якої - сприяти поверненню українських біженців з закордону.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Передано бюджетні призначення, передбачені Міністерству економіки на 2025 рік у загальному фонді державного бюджету за програмою "Забезпечення виконання завдань і заходів із підтримки українців за кордоном та сприяння їхньому поверненню в Україну" в сумі 150 млн 28,7 тис. грн Міністерству національної єдності України на нову бюджетну програму", - зауважив Мельничук.

Нагадаємо, у грудні 2024 року Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України перейменували на Міністерство національної єдності України. Його очолив колишній очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов. Метою відомства є обʼєднання українців за кордоном, захист громадян і сприяння їхньому поверненню додому.

За кордоном перебувають 5,2 млн українських біженців

Згідно даних Центру економічної стратегії, станом на кінець листопада 2024 року за кордоном перебувало 5,2 млн українських біженців.

Станом на кінець грудня 2024 року в країнах ЄС майже 4,3 млн українців отримали статус тимчасового захисту.

Найбільше українських біженців перебуває у Німеччині (1,2 млн осіб) та Польщі (988 тис.), що становить відповідно 20% та 18% від загальної кількості.