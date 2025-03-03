Відновлення України: спочатку потрібно повертати українців, а потім залучати трудових мігрантів — Воскобойник

Для післявоєнного відновлення Україна потребуватиме трудових ресурсів. Держава має бути зацікавлена передусім у поверненні наших людей додому з-за кордону, а потім — у залученні трудових мігрантів з інших країн.

Про заявив президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник, коментуючи слова міністра національної єдності України Олексія Чернишова про те, що без допомоги іноземців буде важко відновити нашу державу, адже для успішного відновлення країни додатково потрібно чотири з половиною мільйона людей.

І якщо Україні навіть якимось дивом вдасться залучити внутрішні резерви, вже через 5-10 років вони вичерпаються, бо просто підуть на пенсію. А замінити їх буде ніким через низький рівень народжуваності. Тому щоб врятувати український ринок праці Україна і планує залучати трудових мігрантів.

"Спочатку потрібно повертати українців, а потім залучати трудових мігрантів з інших країн, саме тому що в нас фізично не буде вистачати трудових ресурсів. Нам потрібно буде десь брати людські ресурси, бо ми фізично вимираємо. В нас демографічна криза, в нас дуже низька народжуванність, за деякими оцінками одна з найменших в усьому світі. Ми будемо боротися за людей", — зазначив Воскобойник, керівник проєкту "Візія-2033. Збереження та розвиток трудових ресурсів України в найближче десятиріччя".

Нагадаємо, у 2024 році українці продовжили виїжджати за кордон. Найбільший відтік спостерігався на початку року (110 тис. осіб), коли біженці, які тимчасово відвідували Україну на свята, поверталися до країн ЄС.