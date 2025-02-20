Українські поля оброблятимуть іммігранти з Бангладеш: аграрії зіткнулися з дефіцитом кадрів

В аграрному секторі України спостерігається гострий дефіцит робочої сили через мобілізацію. Аграрії нарікають, що проблема буде лише загострюватися.

Про це розповіли банкіри під час круглого столу "Агрокредитування: як фермерам отримати кошти на посівну", пише "Фінансовий клуб".

Жінки та іммігранти з Бангладеш

"Кожна ланка бізнесу має проблему з персоналом, з кваліфікованими кадрами, і аграрії в тому числі. Дуже важко жінок саджати в трактор. Не кожна жінка зможе перекваліфікуватись на це", – зауважив начальник управління по роботі з клієнтами Кредитвест Банку Місак Арзуманян.

Його думку підтримав керівник альтернативних каналів продажів "АгроФабрика" ОТП Банку Павло Гузирь.

"Дуже велика стоїть зараз проблема в людях – їх не вистачає. У зв’язку із міграцією та війною. Це питання складне, а цей ризик є ключовим в довгостроковій перспективі", – сказав він.

Як прогнозують банкіри, аграрний сектор зіштовхнеться з величезним викликом у питанні залучення трудових ресурсів.

"Вихід очевидний. Це імміграція – залучення працівників із інших країні. І, зазвичай, із тих країн, де ще гірше. Чи побачимо ми громадян Бангладешу через три роки на наших полях? Цілком ймовірно. Люди їдуть туди, куди краще. Якщо вони хочуть приїхати в Україну, вони мають приїхати з тих країн, де ще гірше з точки зору можливостей заробітку, соціальних стандартів і умов життя", – розповів представник ПУМБ Роман Клименко.

Дефіцит кадрів: в аграрному секторі не вистачає більше мільйона людей

В аграрному секторі України спостерігається гострий дефіцит робочої сили через мобілізацію. Наразі бракує понад мільйон працівників, а це більш ніж половина від загальної кількості, розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі "Ми-Україна".

"З початком повномасштабного вторгнення, з березня 2022 року, жителі сільських місцевостей, працівники аграрних підприємств стали першими мобілізованими. І фактично три роки триває мобілізація, вони так само підпадають під ці процеси", – пояснив Марчук.

За його словами, навіть можливість бронювання не вирішує проблему, оскільки дозволялося бронювати лише 50% працівників.

"Від кожного майбутнього бронювання 50% зменшується. Відповідно, людей стає все менше, що створює значний кадровий дефіцит", – додав він.

Марчук також зазначив, що частково компенсувати нестачу робочих рук вдається за рахунок залучення жінок до фізичних робіт.

Нагадаємо, підприємство “Ламелла” на Закарпатті, котре спеціалізується на виготовленні меблів за допомогою міжнародних рекрутерів наймає працівників із Бангладеш, намагаючись таким чином подолати дефіцит робочої сили в регіоні.

В Конфедерації роботодавців заявили, що залучення кваліфікованих кадрів важливе для підприємств, але найм працівників без підтвердження їхньої кваліфікації є стратегічно неправильним кроком. Це може привести до низької ефективності та проблем у довгостроковій перспективі.