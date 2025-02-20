Украинские поля будут обрабатывать иммигранты из Бангладеш: аграрии столкнулись с дефицитом кадров

В аграрном секторе Украины наблюдается острый дефицит рабочей силы из-за мобилизации. Аграрии сетуют, что проблема будет только обостряться.

Об этом рассказали банкиры во время круглого стола "Агрокредитование: как фермерам получить средства на посевную", пишет "Финансовый клуб".

Женщины и иммигранты из Бангладеш

"Каждое звено бизнеса имеет проблему с персоналом, с квалифицированными кадрами и аграрии в том числе. Очень тяжело женщин сажать в трактор. Не каждая женщина сможет переквалифицироваться на это", — отметил начальник управления по работе с клиентами Кредитвест Банка Мисак Арзуманян.

Его мнение поддержал руководитель альтернативных каналов продаж "АгроФабрика" ОТП Банка Павел Гузырь.

"Очень большая сейчас проблема в людях — их не хватает. В связи с миграцией и войной. Этот вопрос сложный, а этот риск является ключевым в долгосрочной перспективе", — сказал он.

Как прогнозируют банкиры, аграрный сектор столкнется с огромным вызовом по привлечению трудовых ресурсов.

"Выход очевиден. Это иммиграция – привлечение работников из других стран. И, как правило, из тех стран, где еще хуже. Увидим ли мы граждан Бангладеша через три года на наших полях? Скорее всего. Люди едут туда, куда лучше. Если они хотят приехать в Украину, они должны приехать из тех стран, где еще хуже с точки зрения возможностей заработка, социальных стандартов и условий жизни", – рассказал представитель ПУМБ Роман Клименко.

Дефицит кадров: в аграрном секторе не хватает больше миллиона человек

В аграрном секторе Украины наблюдается острый дефицит рабочей силы из-за мобилизации. Сейчас не хватает более миллиона работников, а это более половины от общего количества, рассказал заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады Денис Марчук в эфире "Мы-Украина".

"С началом полномасштабного вторжения, с марта 2022 года, жители сельских местностей, работники аграрных предприятий стали первыми мобилизованными. И фактически три года продолжается мобилизация, они также подпадают под эти процессы", — пояснил Марчук.

По его словам, даже возможность бронирования не решает проблему, поскольку разрешалось бронировать только 50% работников.

"От каждого будущего бронирования 50% уменьшается. Соответственно людей становится все меньше, что создает значительный кадровый дефицит", — добавил он.

Марчук также отметил, что частично компенсировать нехватку рабочих рук удается за счет привлечения женщин к физическим работам.

Напомним, предприятие "Ламелла" на Закарпатье, специализирующееся на изготовлении мебели с помощью международных рекрутеров, нанимает работников из Бангладеш, пытаясь таким образом преодолеть дефицит рабочей силы в регионе.

В Конфедерации работодателей заявили, что привлечение квалифицированных кадров важно для предприятий, но найм работников без подтверждения их квалификации является стратегически неправильным шагом. Это может привести к низкой эффективности и проблемам в долгосрочной перспективе.