Зарплаты водителей в агросекторе в 2024 году выросли на 17% — исследование Agrohub

Зарплаты водителей в аграрной отрасли в 2024 г. выросли на 17% по сравнению с предыдущим годом. Среднемесячный доход работников без учета бонусов составил 24,6 тысяч гривен.

Об этом говорится в исследовании, проведенном компанией Agrohub.

Увеличение зарплат было зафиксировано среди всех категорий водителей. Наибольший рост произошел у водителей автобусов и легковых автомобилей – на 22%, и теперь их средний месячный доход составляет 20,4 тысяч гривен. Меньше выросли зарплаты водителей грузовиков – на 14%, но именно эта категория имеет самый высокий уровень дохода среди всех остальных, в среднем 29,3 тысячи гривен в месяц.

Большинство водителей грузовых автомобилей были привлечены к перевозкам транспортных средств с грузоподъемностью от 6 до 16 тонн или больше.

Заправщики получали в 2024 году 23,6 тысяч гривен в месяц, что на 18% больше, чем в 2023 году. В большинстве случаев оплата труда водителей комбинирована и состоит из фиксированного оклада и сдельной части. Последняя зависит от стоимости перевозки одной тонны груза на определенное расстояние и грузоподъемность автомобиля.

Специалисты Agrohub также зафиксировали рост доли автомобилей с грузоподъемностью более 16 тонн. В 2023 году их количество составляло 17%, а в 2024 – уже 24%.

Среднемесячный фонд оплаты труда возрос на 21%. В 2023 году этот показатель составлял 35,5 гривны на гектар, а в 2024 году вырос до 43,14 гривны. Выплаты бонусов остались почти на том же уровне, что и в прошлом году, и составили около 5% среднемесячного дохода.

Сколько водителей работает в отрасли

Согласно исследованию, общая численность водителей почти не изменилась. По итогам 2024 года этот показатель составил 15,5 водителя на 10 тысяч гектаров. Несмотря на относительную стабильность, в отрасли сохраняется нехватка кадров. Спрос на квалифицированных водителей превышает предложение, объясняемое высокой конкуренцией за опытных работников.

Основную часть водителей в аграрном секторе составляют мужчины от 45 до 65 лет, их доля остается на уровне 60%. Число молодых водителей в возрасте до 25 лет несколько уменьшилось – с 3,2% до 2,6%. Доля водителей старше 65 лет, напротив, выросла – с 1,8% до 2,4%. Впервые среди водителей грузовых автомобилей появились женщины, но их количество пока не превышает одного процента.

По словам руководителя Agrohub HR360 Benchmarking Дмитрия Лебедева, аграрная отрасль в 2024 году демонстрирует определенную стабильность благодаря разблокированию зернового коридора. Тем не менее, это не привело к значительному расширению автопарка или увеличению количества водителей, как это было в 2022 году, когда логистические проблемы заставляли компании активно реагировать на вызовы и увеличивать ресурсы. В нынешних условиях предприятия пытаются удержать имеющихся сотрудников, поэтому в 2024 году они повысили зарплату водителям всех категорий.

Добавим, что на рынок труда в Украине существенно повлияли мобилизация и миграция населения, поэтому в отдельных сферах ощущается сильный дефицит кадров. Наиболее востребованной в западных регионах (Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях) именно профессия водителя.

Исследование доходов водителей Agrohub HR360 Benchmarking проводилось в период с января по сентябрь 2024 среди 43 полевых компаний. В нем приняли участие более 3000 водителей.