Аграрная отрасль пополнит госбюджет на 5,2 млрд грн в 2025 году – расчет Минагрополитики

Государственный бюджет дополнительно получит 5,2 млрд грн. от аграрной отрасли в 2025 году. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

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Что учитывалось при расчетах

Минагрополитики провело такие расчеты после пересмотра критериев для определения предприятий, учреждений и организаций, критически важных для экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.

Кроме того, учтено повышение ставки военного сбора (законом Украины от 10 октября 2024 г. предусмотрено повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5,0%).

Также Постановлением Кабинета Министров Украины от 22 ноября 2024 года предусмотрено увеличение размера начисленной средней заработной платы работнику, претендующему на получение бронирования, до 2,5 минимальных заработных плат (на сегодня 20 тыс. грн), отмечает Коваль.

Отмечается, что по расчетам от таких предприятий дополнительные поступления составят около 1 млрд гривен.

Напомним, что за 10 месяцев 2024 года поступления в государственный бюджет благодаря детенизации экономики в долларовом эквиваленте составили 1,67 млрд долларов.