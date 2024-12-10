Аграрна галузь поповнить держбюджет на 5,2 млрд грн у 2025 році – розрахунки Мінагрополітики

Державний бюджет додатково отримає 5,2 млрд грн від аграрної галузі у 2025 році. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

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Що враховувалось при розрахунках

Мінагрополітики провело такі розрахунки після перегляду критеріїв для визначення підприємств, установ і організацій, що є критично важливими для економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

Крім того, враховано підвищення ставки військового збору (законом України від 10 жовтня 2024 передбачено підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5,0%).

Також Постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2024 передбачене збільшення розміру нарахованої середньої заробітної плати працівнику, що претендує на отримання бронювання, до 2,5 мінімальних заробітних плат (станом на сьогодні 20 тис. грн), наголошує Коваль.

Зазначається, що за розрахунками, від таких підприємств додаткові надходження складуть біля 1 млрд гривень.

Нагадаємо, що за 10 місяців 2024 року надходження до державного бюджету завдяки детінізації економіки в доларовому еквіваленті становили 1,67 млрд доларів.