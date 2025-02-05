Зарплати водіїв в агросекторі у 2024 році зросли на 17% – дослідження Agrohub

Зарплати водіїв в аграрній галузі у 2024 році зросли на 17% у порівнянні з попереднім роком. Середньомісячний дохід працівників без урахування бонусів становив 24,6 тисячі гривень.

Про це йдеться в дослідженні, проведеному компанією Agrohub.

Збільшення зарплат зафіксували серед усіх категорій водіїв. Найбільше зростання відбулося у водіїв автобусів та легкових автомобілів – на 22%, і тепер їхній середній місячний дохід складає 20,4 тисячі гривень. Найменше зросли зарплати водіїв вантажівок – на 14%, але саме ця категорія має найвищий рівень доходу серед усіх інших, у середньому 29,3 тисячі гривень на місяць.

Більшість водіїв вантажних автомобілів були залучені до перевезень транспортних засобів з вантажопідйомністю від 6 до 16 тонн або більше.

Заправники отримували у 2024 році 23,6 тисячі гривень на місяць, що на 18% більше, ніж у 2023 році. У більшості випадків оплата праці водіїв є комбінованою та складається з фіксованого окладу і відрядної частини. Остання залежить від вартості перевезення однієї тонни вантажу на певну відстань та вантажопідйомності автомобіля.

Фахівці Agrohub також зафіксували зростання частки автомобілів із вантажопідйомністю понад 16 тонн. У 2023 році їхня кількість становила 17%, а у 2024 – вже 24%.

Середньомісячний фонд оплати праці збільшився на 21%. У 2023 році цей показник складав 35,5 гривень на гектар, а у 2024 році зріс до 43,14 гривень. Виплати бонусів залишилися майже на тому ж рівні, що й минулого року, та становили близько 5% від середньомісячного доходу.

Скільки водіїв працює в галузі

Згідно з дослідженням, загальна чисельність водіїв у галузі майже не змінилася. За підсумками 2024 року цей показник склав 15,5 водіїв на 10 тисяч гектарів. Попри відносну стабільність, у галузі зберігається нестача кадрів. Попит на кваліфікованих водіїв перевищує пропозицію, що пояснюється високою конкуренцією за досвідчених працівників.

Основну частину водіїв в аграрному секторі складають чоловіки віком від 45 до 65 років, їхня частка залишається на рівні 60%. Кількість молодих водіїв віком до 25 років дещо зменшилася – з 3,2% до 2,6%. Частка водіїв старше 65 років, навпаки, зросла – з 1,8% до 2,4%. Вперше серед водіїв вантажних автомобілів з’явилися жінки, але їхня кількість поки що не перевищує одного відсотка.

За словами керівника Agrohub HR360 Benchmarking Дмитра Лєбєдєва, аграрна галузь у 2024 році демонструє певну стабільність завдяки розблокуванню зернового коридору. Проте це не призвело до значного розширення автопарку чи збільшення кількості водіїв, як це було у 2022 році, коли логістичні проблеми змушували компанії активно реагувати на виклики та збільшувати ресурси. У нинішніх умовах підприємства намагаються утримати наявних співробітників, тому у 2024 році вони підвищили зарплати водіям усіх категорій.

Додамо, на ринок праці в Україні суттєво вплинули мобілізація та міграція населення, тому в окремих сферах відчувається сильний дефіцит кадрів. Найбільш затребуваною у західних регіонах (Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській областях) є саме професія водія.

Дослідження доходів водіїв Agrohub HR360 Benchmarking проводилося у період з січня по вересень 2024 року серед 43 польових компаній. У ньому взяли участь понад 3000 водіїв.