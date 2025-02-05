В Конфедерации работодателей отреагировали на привлечение в Украину разнорабочих из Бангладеш: что известно

Приглашение работников из-за границы без должной квалификации – это нецелесообразный шаг. Следует сосредоточиться на использовании внутренних ресурсов и создании возможностей для местных граждан.

Об этом заявил Алексей Мирошниченко, президент Конфедерации работодателей Украины, комментируя инициативу по привлечению 160 трудовых мигрантов из Бангладеш мебельной фабрикой в Закарпатье.

Реакция работодателей

Необходимость в квалифицированных кадрах для предприятий ясна, однако привлечение разнорабочих без подтверждения их квалификации является стратегически неверным шагом, подчеркнул Мирошниченко.

Это требует значительных затрат на поселение, обучение, обеспечение перевода, страхование и оформление разрешений на официальный труд. Кроме того, заработки таких работников часто выводятся за границу, не принося выгод для Украины. Поэтому важно сначала в полной мере оценить внутренние ресурсы страны, подытожил он.

По словам президента Конфедерации работодателей Украины, важно провести анализ имеющегося человеческого потенциала и обратить внимание на тех лиц, которые раньше не принимались во внимание при трудоустройстве.

Рынок труда должен стать инклюзивным, и это касается не только людей с инвалидностью — работу должны иметь все, кто готов работать.

"Женщины начали осваивать стереотипные мужские профессии. Хотят работать многие люди с инвалидностью, готовы вернуться на работу пенсионеры, студенты. И работников нужно рассматривать как возможную рабочую силу в последнюю очередь", – сказал Мирошниченко.

По его словам, война преодолела эйджизм, и люди постарше продолжают работать. Сейчас почти 420 тысяч человек старше 65 лет активно вовлечены в работу.

Относительно трудоустройства ветеранов Алексей Мирошниченко подчеркнул важность профориентации. Около 60% ветеранов планируют сменить профессию или рассматривать возможность создания собственного бизнеса.

Что известно о рабочих из Бангладеш

Ранее сообщалось, что в Закарпатье одна из местных фабрик, которая занимается изготовлением мебели в Тячевском городском территориальном обществе, ведет переговоры с Министерством иностранных дел о трудоустройстве 160 граждан из Бангладеш.

Отмечается, что на предприятии работают 430 человек, но из-за расширения производственных мощностей есть потребность в заполнении еще 700 рабочих мест. Производитель предлагает зарплату в 25 тысяч гривен и полный социальный пакет.

Заметим, что за время войны численность местного населения Закарпатья уменьшилась: из региона уехало 300 тысяч трудоспособного возраста. В то же время, область приняла 350 тысяч внутренне перемещенных лиц, большинство из которых не способны работать, поскольку это люди с инвалидностью, пенсионеры или матери с детьми.