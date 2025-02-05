В Конфедерації роботодавців відреагували на залучення в Україну різноробочих з Бангладеш: що відомо

Запрошення працівників з-за кордону без належної кваліфікації — це недоцільний крок. Варто зосередитись на використанні внутрішніх ресурсів і створенні можливостей для місцевих громадян.

Про це заявив Олексій Мірошниченко, президент Конфедерації роботодавців України, коментуючи ініціативу із залучення 160 трудових мігрантів з Бангладеш меблевою фабрикою на Закарпатті.

Реакція роботодавців

Необхідність у кваліфікованих кадрах для підприємств зрозуміла, однак залучення різноробочих без підтвердження їхньої кваліфікації є стратегічно невірним кроком, наголосив Мірошниченко.

Це потребує значних витрат на поселення, навчання, забезпечення перекладу, страхування та оформлення дозволів на офіційну працю. Окрім того, заробітки таких працівників часто виводяться за кордон, не приносячи вигоди для України. Тому важливо спочатку повною мірою оцінити внутрішні ресурси країни, підсумував він.

За словами президента Конфедерації роботодавців України, важливо провести аналіз наявного людського потенціалу та звернути увагу на тих осіб, яких раніше не брали до уваги при працевлаштуванні.

Ринок праці має стати інклюзивним, і це стосується не лише людей з інвалідністю — роботу повинні мати всі, хто готовий працювати.

"Жінки почали освоювати стереотипні чоловічі професії. Хочуть працювати багато людей з інвалідністю, готові повернутись на роботу пенсіонери, студенти. І заробітчан потрібно розглядати як можливу робочу силу в останню чергу", – сказав Мірошниченко.

За його словами, війна подолала ейджизм, і люди старшого віку продовжують працювати. Наразі майже 420 тисяч осіб старше 65 років активно залучені до праці.

Щодо працевлаштування ветеранів, Олексій Мірошниченко підкреслив важливість профорієнтації. Близько 60% ветеранів планують змінити професію або розглядати можливість започаткування власного бізнесу.

Що відомо про робітників з Бангладеш

Раніше повідомлялось, що на Закарпатті одна із місцевих фабрик, яка займається виготовленням меблів в Тячівській міській територіальній громаді, веде перемовини з Міністерством закордонних справ про працевлаштування 160 громадян з Бангладеш.

Зазначається, що на підприємстві працюють 430 осіб, але через розширення виробничих потужностей є потреба в заповненні ще 700 робочих місць. Виробник пропонує зарплату 25 тисяч гривень та повний соціальний пакет.

Зауважимо, що за час війни чисельність місцевого населення Закарпаття зменшилася: з регіону виїхало 300 тисяч осіб працездатного віку. Водночас область прийняла 350 тисяч внутрішньо переміщених осіб, більшість з яких не здатні працювати, оскільки це люди з інвалідністю, пенсіонери або матері з дітьми.