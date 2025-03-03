Восстановление Украины: сначала нужно возвращать украинцев, а затем привлекать трудовых мигрантов — Воскобойник

Для послевоенного восстановления Украина нуждается в трудовых ресурсах. Государство должно быть заинтересовано прежде всего в возвращении наших людей домой из-за границы, а затем в привлечении трудовых мигрантов из других стран.

Об этом заявил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, комментируя слова министра национального единства Украины Алексея Чернышева о том, что без помощи иностранцев будет трудно восстановить наше государство, ведь для успешного восстановления страны дополнительно нужно четыре с половиной миллиона человек.

И если Украине даже каким-то чудом удастся привлечь внутренние резервы, уже через 5-10 лет они иссякнут, потому что просто уйдут на пенсию. А заменить их будет никем из-за низкого уровня рождаемости. Поэтому, чтобы спасти украинский рынок труда, Украина и планирует привлекать трудовых мигрантов.

"Сначала нужно возвращать украинцев, а потом привлекать трудовых мигрантов из других стран, именно потому что у нас физически не будет хватать трудовых ресурсов. Нам нужно будет где-то брать человеческие ресурсы, потому что мы физически вымираем. У нас демографический кризис, у нас очень низкая рождаемость, по некоторым оценкам одна из самых маленьких у нас" . отметил Воскобойник, руководитель проекта " Визия-2033. Сохранение и развитие трудовых ресурсов Украины в ближайшее десятилетие " .

Напомним, в 2024 году украинцы продолжили выезжать за границу. Наибольший отток наблюдался в начале года (110 тыс. человек), когда беженцы, временно посещавшие Украину по праздникам, возвращались в страны ЕС.