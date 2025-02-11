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Прихисток в ЄС: кількість українців зі статусом тимчасового захисту за місяць зросла на майже 25 600 – Євростат

біженці
4,3 млн українців знайшли прихисток в Європі. Фото: Depositphotos

Станом на кінець грудня 2024 року майже 4,3 мільйона українців, які були змушені покинути свої домівки внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, отримали статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу. Порівняно з кінцем листопада, цей показник зріс на 25,6 тисячі.

Такі дані оприлюднив Євростат.

Найбільше українських біженців, які отримали статус тимчасового захисту, прийняли:

  • Німеччина 1 161 450 осіб - 27,3% від загальної кількості бенефіціарів у ЄС;  
  • Польща 991 630 осіб - 23,3%; 
  • Чехія 388 625 осіб - 9,1%.

Згідно з даними Євростату, порівняно з кінцем листопада 2024 року, загальна кількість осіб з тимчасовим захистом на кінець грудня в ЄС зросла на 25 590 (+0,6%).

Найбільше абсолютне зростання кількості отримувачів тимчасового захисту спостерігалося в Німеччині (+8 830; +0,8%), Польщі (+3 705; +0,4%) і Чехії (+3 435; +0,9%). Проте скорочення їх кількості зафіксували в Данії (-1 995; -5,1%), Італії (-1 310; -0,8%) та Франції (-595; -1,0%).

Фото 2 — Прихисток в ЄС: кількість українців зі статусом тимчасового захисту за місяць зросла на майже 25 600 – Євростат
Найбільше отримувачів статусу тимчасового захисту з України прийняла Німеччина. Інфографіка Євростат.

Також зазначається, що станом на 31 грудня, понад 98,3% отримувачів тимчасового захисту в ЄС були громадянами України. Серед них :

  • дорослі жінки становили майже половину одержувачів (44,8%); 
  • діти - майже третину (31,9%); 
  • дорослі чоловіки – менше чверті (23,2%).

Нагадаємо, за даними Держприкордонслужби, 30,11 млн разів громадяни перетнули кордони України у 2024 році . 2% з тих, хто виїхав, не повернулися назад — близько півмільйони громадян. За рік кількість неповернень українців додому виросла втричі.

Автор:
Тетяна Бесараб