"Укроборонпром" відзвітував про прибуток за 2024 рік: скільки заробили

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" за 2024 рік отримало понад 1,31 млрд грн консолідованого чистого прибутку.

Про це повідомила пресслужба "Укроборонпрому".

Зазначається, що частка консолідованого чистого прибутку буде виплачена державному бюджету в якості дивідендів, а більшу суму спрямують на фінансування виготовлення озброєння, розширення виробництва та його релокацію, створення нових потужностей тощо.

У 2024 році підприємства "Укроборонпрому" збільшили обсяги виробництва втричі проти показників 2023 року, а обсяги контрактації на 36%. Крім того, частка нових або модернізованих озброєнь та військової техніки у 2024 році дорівнювала 96%.

"Минулого року ми довели, що маємо великий потенціал: конкурентоздатність продукції та обсяги виробництва зросли. Крім цього, ми розпочали виготовлення нового озброєння, яке значно підсилило спроможності Сил оборони України", – прокоментував генеральний директор Укроборонпрому Олег Гуляк.

Зауважимо, у 2024 році "Укроборонпром" вперше увійшов до топ-50 компаній галузі з найбільшими доходами в світі. У рейтингу виробників військової техніки від Defense News, який загалом нараховує 100 позицій, українська держкомпанія піднялася з 65-го на 49-е місце.

"Укроборонпром" корпоратизує свої підприємства

Нагадаємо, Кабінет міністрів на своєму засіданні 21 березня 2023 року ухвалив рішення про перетворення державного концерну "Укроборонпром" в Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість". Таким чином уряд почав перетворення "Укроборонпрому" на оборонну компанію, де 100% акцій належить державі.

29 червня 2023 року діяльність державного концерну "Укроборонпром" було офіційно припинено.

Нова форма дозволить створювати спільні підприємства з іноземними співвласниками. Корпоратизація також передбачає перехід "Укроборонпрому" до "цивілізованих стандартів", адже наразі система концерну має великі проблеми через неупорядкованість керівних органів.