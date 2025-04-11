Українські потужності з виробництва ОПК в рази перевищують державне замовлення — керівник "Української бронетехніки"

У 2025 році виробники продукції оборонно-промислового комплексу (ОПК) в Україні досягли такого потенціалу, що держава вже не спроможна викупити всю продукцію, виготовлену українськими підприємствами. Виробничі можливості країни досягають $30 млрд, що втричі більше за граничні можливості держави контрактувати продукцію оборонного призначення. Про це заявив СЕО приватного підприємства “Українська бронетехніка” Владислав Бельбас на Business Wisdom Summit 2025 у Києві, організатором якого є видання Delo.ua.

За його словами, український ОПК активно розвивається за власний кошт, щороку в рази збільшуючи виробничі потужності. Якщо 2022 рік для більшості компаній став шоковим роком, коли були захоплені виробничі площадки, знищена чи змінювалася логістика, то 2023-й став роком становлення ОПК, часом відключень електроенергії та масштабної мобілізації працівників. Своєю чергою, у 2024 році відбулось повноцінне масштабування оборонної промисловості та вихід на серйозні обсяги виробництва, коли потужності перевищили здатність держави контрактувати готову продукцію.

"В більшості своїй виробники недоконтрактовані. Ми бачимо на фронті, що тих обсягів продукції ОПК, яку ми разом постачаємо, її недостатньо. Тому одна з головних проблем галузі на сьогодні — недостатнє державне фінансування", — підкреслив він.

Іншою принциповою проблемою зброярів він назвав відсутність укладання довготермінових контрактів на виробництво. Зараз одиниці виробників мають замовлення на строк більш ніж на рік.

Проте на 2025 рік Владислав Бельбас очікує значного росту замовлень на наземні безпілотні комплекси. Тренд на їхнє виробництво з'явився ще у 2024 році, і цьогоріч їх виробництво масштабуватиметься далі у зв'язці з літальними апаратами. також очікується розвиток збройних систем, які використовують лазерне цілевказання та наведення.

Нагадаємо, нещодавно представники "Укроборонпрому" взяли участь у польсько-українському форумі, присвяченому співпраці в оборонній сфері. Сторони обмінялися думками щодо відновлення військової техніки та посилення виробничих можливостей. На зустрічі українські та польські зброярі обговорювали ремонт військової техніки, збільшення виробничих можливостей, технологічне співробітництво, фінансові питання та розвиток партнерських відносин.

Крім того, завод Rheinmetall з виробництва боєприпасів на території України запрацює у 2026 році. Війна не впливає на будівництво оборонних підприємств. В Україні вже почав працювати завод із ремонту техніки. У 2026 році планують відкрити завод із виробництва боєприпасів, а третім підприємством має бути завод з виробництва зенітних систем.