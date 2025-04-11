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Підсумки "Рамштайн": Україні обіцяють нові Patriot і 21 млрд євро допомоги

РЕБ, коаліція
Міністри оборони України Німеччини оголосили про створення Коаліції РЕБ. / Міноборони

Міжнародні партнери України оголосили про нові зобов’язання з надання військової допомоги на суму понад 21 мільярд євро за результатами засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн".

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Це перше засідання під спільним головуванням міністрів оборони Великої Британії та Німеччини — Джона Гілі та Бориса Пісторіуса. Така модель керівництва створена з метою підвищення координації та ефективності ухвалення рішень у межах групи, яка об’єднує десятки країн-союзників України.

Міністр оборони України Рустем Умєров напередодні засідання наголосив, що пріоритетним питанням є посилення протиповітряної оборони. Зокрема, йдеться про необхідність політичного рішення щодо постачання систем Patriot, які здатні протистояти російським балістичним загрозам.

Очікується, що США приєднаються до наступного засідання у форматі відеозв’язку — участь підтвердив новий міністр оборони США Піт Гегсет, який уперше брав участь у "Рамштайні" 12 лютого. Ця зустріч також відзначилася його дебютом на міжнародній безпековій арені після зміни адміністрації в США.

Також на сьогоднішньому "Рамштайні" міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 350 млн фунтів стерлінгів ($459 млн), який спрямований на посилення підтримки українських військових на передовій.

Раніше, 2 квітня, делегація Великої Британії при НАТО анонсувала серію подій: зустріч "коаліції охочих" 10 квітня та розширене засідання Контактної групи 11 квітня. Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від нинішнього "Рамштайну" конкретних оборонних рішень і постачань нових пакетів підтримки.

Автор:
Тетяна Гойденко
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