Британія виділяє $459 млн на підтримку українських військових

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 350 млн фунтів стерлінгів ($459 млн), який спрямований на посилення підтримки українських військових на передовій.

Про це інформує Інтерфакс-Україна.

Про допомогу Британії

"Сьогодні я можу оголосити про виділення 350 млн фунтів стерлінгів на підтримку українських бійців на передовій", - сказав він під час виступу на відкритті засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") у Брюсселі.

За словами міністра оборони Джона Гілі, новий пакет допомоги включає радіолокаційне обладнання, протитанкові міни, сотні тисяч безпілотників, а також фінансування на обслуговування та ремонт військової техніки.

Загалом Велика Британія планує спрямувати на оборонну підтримку України 4,5 млрд фунтів стерлінгів у 2025 році — це рекордний показник за весь час.

"Ця додаткова підтримка сьогодні зміцнить українські війська в ближньому бою, зміцнить наші промислові зв’язки з Україною та підніме британський бізнес", - підсумував він.

Україна отримає $580 млн військової допомоги

Нагадаємо, країни-учасниці Контактної групи з оборони України, відомої як формат "Рамштайн", анонсували новий пакет військової допомоги Україні на 580 мільйонів доларів.

Фінансування забезпечить ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів і обладнання українських військових, а також радарних систем і протитанкових мін. Також це фінансування прискорить постачання FPV-дронів.