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Британія виділяє $459 млн на підтримку українських військових

Британія, військові
Британія надає чергову військову допомогу Україні.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 350 млн фунтів стерлінгів ($459 млн), який спрямований на посилення підтримки українських військових на передовій.

Про це інформує Інтерфакс-Україна.

Про допомогу Британії

"Сьогодні я можу оголосити про виділення 350 млн фунтів стерлінгів на підтримку українських бійців на передовій", - сказав він під час виступу на відкритті засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") у Брюсселі.

За словами міністра оборони Джона Гілі, новий пакет допомоги включає радіолокаційне обладнання, протитанкові міни, сотні тисяч безпілотників, а також фінансування на обслуговування та ремонт військової техніки.

Загалом Велика Британія планує спрямувати на оборонну підтримку України 4,5 млрд фунтів стерлінгів у 2025 році — це рекордний показник за весь час.

"Ця додаткова підтримка сьогодні зміцнить українські війська в ближньому бою, зміцнить наші промислові зв’язки з Україною та підніме британський бізнес", - підсумував він.

Україна отримає $580 млн військової допомоги

Нагадаємо, країни-учасниці Контактної групи з оборони України, відомої як формат "Рамштайн", анонсували новий пакет військової допомоги Україні на 580 мільйонів доларів.

Фінансування забезпечить ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів і обладнання українських військових, а також радарних систем і протитанкових мін. Також це фінансування прискорить постачання FPV-дронів.

Автор:
Ольга Опенько
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